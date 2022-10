Overwatch 2: Die besten Tanks - Winston, Sigma und Zarya kassieren für euer Team die Treffer

Selbst wenn die Auswahl an Tanks in Overwatch 2 noch recht dürftig ist, so sind dennoch einige Helden stärker als andere. Wenn ihr neu zu Overwatch 2 dazukommt, die Tank-Rolle ausprobieren oder auf diese umsteigen möchtet, fragt ihr euch sicher, welche die besten Tanks in Overwatch 2 sind.

Das sind die besten Tanks in Overwatch 2

In Overwatch 2 gibt es nur noch einen Tank pro Spiel. Im Gegensatz zu Damage-Dealern und Supportern teilt ihr euch eure Aufgabe nicht mit einem zweiten Teamkameraden. Noch ein Grund mehr sich den besten Helden für diese wichtige Aufgabe auszusuchen, denn eure Wahl kann den Ausgang eines Matches maßgeblich beeinflussen.

Da Overwatch 2 gut ausbalanciert ist, findet ihr durch die vielen verschiedenen Situationen und Team-Kompositionen sicher für jeden der aktuell zehn Tank-Helden eine Verwendung. Wenn es hart auf hart kommt, können einige Tanks aber besser glänzen als andere und sind in weitaus mehr Szenarien nützlich.

Im Folgenden findet ihr unsere Liste mit den derzeit besten Tanks in Overwatch 2:

Winston: Der Wissenschaftler-Affe kann springen, eine Barrierekuppel erzeugen und in eine rasende Wut verfallen, in der er schweren Nahkampfschaden austeilt. Besonders effektiv ist es, mit Winstons Sprung an den Tanks vorbeizukommen, um die gegnerischen Unterstützer auszuschalten, die sich normalerweise hinter ihren Fleischpanzern verstecken. Im Vergleich zu anderen Tank-Helden hält er dafür aber nicht so viel aus und ist im Nachteil, wenn der Feind ihn zuerst angreift.

Winston taucht in die Backline der Feinde ein und holt so sicher den ein oder anderen Kill.

Sigma: Der Astrophysiker nimmt Einfluss aus die Schwerkraft. Er generiert Schilde, wirft mit Steinen und kann Gegner in die Luft heben, um sie danach mit voller Wucht wieder auf den Boden prallen zu lassen. Sigma ist ein Tank, der viel Schaden anrichtet und gleichzeitig viel Schaden durch seine Schilde und Barrieren absorbieren kann. Ein tödlicher Panzer, der allerdings nicht sonderlich mobil unterwegs ist und auch nur mit seiner ultimativen Fähigkeit einen Engage finden kann.

Sigma vertraut auf Schilde und Schwerkraft und teilt dabei massig Schaden aus. Wird er dabei von einem Support unterstützt, hält der das auch eine ganze Weile durch.

Zarya: Auch eine starke Athletin mischt bei den besten Tanks mit. Zarya kann sich selbst oder einen Verbündeten mit einer Barriere ausstatten und besitzt die Fähigkeit Gegner durch eine Gravitationsbombe festzuhalten. Der geblockte Schaden kann mit der Ult in eigenen Schaden umgewandelt werden - dafür muss sie sich aber auch dauerhaft anschießen lassen. Somit bringt Zarya defensive Fähigkeiten, CC und Schaden mit. Ihr einziger Nachteil ist ihre geringe Reichweite mit der Waffe.

Zarya unterstützt ihr Team mit Barrieren, die Schaden auffangen und die Tank-Heldin gleichzeitig stärken.

Hier ist eine Liste aller verfügbarer Tank-Helden, sortiert nach der aktuellen Tier-Liste: