Overwatch 2: Fehlercode LC-208 auf Konsole - So löst ihr das Problem

Der Fehlercode LC-208 in Overwatch 2 ist nicht neu, scheint aber nach dem Halloween-Update für das Spiel auf den Konsolen noch häufiger aufzutreten.

Aber auch PC-User scheinen vereinzelt davon betroffen zu sein. Was könnt ihr also tun, um den Fehlercode LC-208 in Overwatch 2 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verschwinden zu lassen?

Blizzard hat für den Fall der Fälle einige Tipps auf Lager, die euch dabei helfen sollen, dieses Problem zu lösen.

Wie behebe ich den LC-208 Fehler in Overwatch 2?

Zuerst einmal solltet ihr, wenn ihr von dem Fehler betroffen seid, die Verknüpfung eures Battle.net-Accounts mit eurem Xbox- oder PlayStation-Account aufheben und anschließend die Verknüpfung neu einrichten.

Das kann bereits den Fehler lösen. Ansonsten könnt ihr das hier versuchen:

Überprüft die Konfiguration des Netzwerks, um mögliche Probleme mit Firewall, Router oder Porteinstellungen zu beseitigen.

Setzt eure Netzwerkgeräte zurück, da der Router überlastet sein könnte.

Wenn ihr eine drahtlose Verbindung nutzt, führt Schritte zur Optimierung durch, um mögliche Probleme zu beseitigen.

Führt den Netzwerktest der jeweiligen Konsole durch.

Verwendet den internen Browser der Konsole, um einen Test mit Looking Glass durchzuführen. Dieser Test kann Probleme zwischen der Konsole und den Servern aufzeigen.

Wenn auch das nichts hilft, könnt ihr euch an den technischen Kundendienst wenden.

