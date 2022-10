Overwatch 2: Junker Queen Guide - So lasst ihr es mit Schrotflinte und Axt ordentlich knallen

Mit Junker Queen hat Overwatch 2 einen neuen Tank eingeführt, die mit Schrotflinte, Messer und Axt ihren Gegnern das Leben schwer macht. Wie ihr die Herrscherin von Junkertown am besten gegen eure Feinde einsetzt, erfahrt ihr in diesem Leitfaden zu Junker Queen.

Overwatch 2 Junker Queen Guide Inhalt:

Die Fähigkeiten von Junker Queen: Mit dem Finger in die Wunde

Odessa Stone, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, beherrscht schon seit über zehn Jahren als Junker Queen über die Junker-Fraktionen, die ihren Streit untereinander nicht so recht schlichten wollen und für den Kampf alles benutzen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So kommt es, dass Junker Queen Messer, Axt und Schrotflinte in ein tödliches Trio verwandelt. Ihre Fähigkeiten haben wir hier für euch aufgelistet:

Repetierflinte (Primäre Waffe): Eine Schrotflinte mit sechs Schüssen.

Gezackte Klinge (Sekundäre Waffe): Werft eure Klinge. Holt ihr sie durch erneutes Klicken wieder zurück, werden aufgespießte Gegner herangezogen. Verleiht euren Nahkampfangriffen und Messerwürfen die Fähigkeit, Gegnern Wunden zuzufügen.

Befehlsruf (Fähigkeit): Verleiht euch und eurem Team vorübergehend Trefferpunkte und Bewegungsgeschwindigkeit.

Gemetzel (Fähigkeit): Fügt euren Feinden mit einem großen Axthieb Wunden zu, die Schaden über Zeit verursachen.

Randale (Ult): Stürmt vorwärts und fügt getroffenen Gegnern Wunden zu, die Schaden verursachen und Heilung verhindern.

Adrenalinrausch(Passiv): Jeglicher Schaden, den ihr durch Wunden verursacht, erhaltet ihr als Heilung.

Tank (Passiv): Verringert Rückstoßeffekte und lässt eure Ult durch erhaltene Heilung und erlittenen Schaden schneller aufladen.

So spielt ihr Junker Queen in Overwatch 2

Junker Queen ist ein Tank, der viel Schaden anrichtet und den ihr daher sehr aggressiv spielen solltet. Ihr steht in der vorderen Linie und greift an. Etwas anderes bleibt euch ohne Schilde und andere Verteidigungsmechanismen auch gar nicht übrig. Damit ihr dabei nicht zu viel Schaden nehmt, nutzt die Deckung, die euch die Karte bietet. Das ist wichtig, denn ihr sterbt verhältnismäßig schnell für eure Rolle. Im Vergleich zu richtigen Schadens-Helden Junker Queen allerdings außerdem träger und langsamer.

Die gezackte Klinge hat eine erstaunlich große Trefferfläche und eine geringe Abklingzeit. Nutzt sie also sobald ihr in Reichweite und nicht völlig Schutzlos mehreren Schadensquellen ausgeliefert seid. Habt ihr einen Gegner am Haken, frühstückt ihr sie mit der Schrotflinte ab oder überlasst sie eurem Team - weg können sie so ja nicht mehr. Dank eurer Wunden, die Heilung verhindern, setzt ihr auch die gegnerischen Unterstützer außer Gefecht.

Auch wenn Junker Queen wie eine Einzelgängerin wirkt, ist sie stark auf die Unterstützung des Teams angewiesen, da sie als Tank vergleichsweise schnell sterben kann. Haltet euch also in der Nähe eurer Kameraden auf und stürmt nicht kopfüber in die feindlichen Reihen, wenn ihr nicht gerade in der Überzahl seid. So könnt ihr auch mit eurem Buff glänzen und eure Schadenshelden unterstützen.

Junker Queens Stärken und Schwächen: Die besten Matchups und mehr

Charaktere, die Junker Queen kontern:

Bastion

Zenyatta

Mei

Widowmaker

Pharah

Echo



Da Junker Queen nicht viel aushält, ist hoher Schaden ihr Erzfeind, besonders, wenn sich die Charaktere, die ihn austeilen, nicht in Reichweite ihres Messers befinden. An Sniper oder fliegende Helden kommt sie nicht heran und ist selbst ein nur allzu leichtes Ziel. Ebenso sind Verlangsamungen für sie ein Problem.

Junker Queen ist stark gegen diese Charaktere:

Ana

Roadhog

Brigitte

Stark ist Junker Queen durch ihren eigenen Schaden gegen Feinde ohne Schilde und schlechter Mobilität. Ihre Wunden können auch die Heilungseffekte von vielen Unterstützern einschränken.

Die besten Matchups für Junker Queen:

Mei

Ana

Moira

Junkrat

Charaktere, die Junker Queen durch Verlangsamungen und anderen CC-Fähigkeiten helfen, ihr Messer zu treffen, bilden eine tolle Kombination mit ihr. Auch starke Heilung ist essenziell, um Junker Queen optimal in Kämpfen unterstützen zu können.