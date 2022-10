Overwatch 2: Genji Guide - Springen und schlitzen mit dem stärksten Ninja des Spiels

Seit dem Release von Overwatch 2 treffen wir Cyborg-Ninja Genji besonders häufig an - und das aus gutem Grund, denn in der aktuellen Meta ist der Schadens-Held besonders stark. Damit ihr wisst, wie ihr mit dem wendigen Wurfsternwerfer und Schwertschwinger umgehen sollt, haben wir hier alle wichtigen Informationen in einem Leitfaden zu Genji zusammengefasst.

Overwatch 2 Genji Guide Inhalt:

Genjis Fähigkeiten in Overwatch 2

Genji Shimada ist ein technologisch verbesserter Ninja aus einem Kloster in Nepal. Nachdem sein Bruder ihn fast getötet hatte, wurde Genji in einen Cyborg verwandelt und hat sich mit seinen kybernetischen Modifikationen inzwischen abgefunden und ist nun auf der Suche nach innerem Frieden. Hier seht ihr Genjis Geschichte:

Shuriken (Waffe): Ihr schleudert die Wurfsterne mit dem Linksklick und einen Fächer aus drei Wurfsternen mit dem Rechtsklick.

Reflektieren (Fähigkeit): Haltet euer Schwert vor euren Körper und lenkt frontal eintreffende Projektile in Zielrichtung ab. Blockiert zusätzlich Nahkampfangriffe.

Sturmschlag (Fähigkeit): Ihr schnellt nach vorne und fügt Gegner dabei Schaden zu. Tötet ihr einen Gegner, wird die Abklingzeit zurückgesetzt.

Drachenklinge (Ult): Wechselt in den Nahkampf und entfesselt ein tödliches Schwert.

Kybernetik (Passiv): Ermöglicht es euch, an Wänden hochzuklettern und Doppelsprünge zu nutzen.

Schaden (Passiv): Eliminierungen erhöhen eure Bewegungs- und Nachladegeschwindigkeit für kurze Zeit.

So spielt ihr mit Genji: Springen und Schlitzen leicht gemacht

Egal, ob ihr in einem Kampf mit dem gesamten Team steckt oder euch im Duell gegen einen anderen Charakter stellt, Genji bringt Werkzeuge für nahezu jede Situation mit. Seine Mobilität ist enorm und auch der Schaden, den er in kürzester Zeit mit seinen Shuriken anrichten kann, lässt Gegner nicht selten tot und mit offener Kinnlade zurück. Dafür braucht es Übung, denn die Wurfsterne sind nicht ganz einfach zu kontrollieren und sind nur dann so tödlich, wenn sie den Kopf treffen.

Durch seine Fähigkeit Wände herauszuklettern und zu Dashen kann er sehr überraschende Angriffe starten und eignet sich auch für das Flankieren. Er ist ein Assassine unter den Overwatch-Charakteren und sollte dementsprechend eher über weiche Ziele herfallen. Es ist ihm mit seinem Sturmschlag sogar möglich kurzzeitig in der Luft zu kämpfen und hat besonders gegen weniger mobile Charaktere einen Vorteil, da sie keine Chance haben ihm zu entkommen. Einen Tank bekommt Genji trotz seines hohen Schadens nicht schnell genug klein - zumindest nicht, wenn er alleine ist.

Auch das Reflektieren gegnerischer Angriffe kann überaus nützlich sein, um Fernkämpfer abzustrafen und euch selbst vor Schaden zu bewahren. Durch das Abprallen der Projektile im richtigen Winkel könnt ihr den Spieß sogar umdrehen und den Gegner seine eigenen Kugeln kosten lassen. Sogar ultimative Fähigkeiten, wie etwa die von Zarya, können mit dem richtigen Timing auf sie zurückgeworfen werden. Strahlen hingegen, wie sie Winston, Mei oder Symmetra verschießen, kann er nicht abwehren. Für Scharfschützen und andere Charaktere mit sehr hoher Reichweite ist der überaus bewegliche Genji allerdings kein leicht zu treffendes Ziel.

Mit seiner ultimativen Fähigkeit kann Genji ein ganzes Team auslöschen, das geht allerdings nur, wenn ihr schnell Prioritäten setzen könnt. Fokussiert mit eurem Katana zuerst die Unterstützer, sofern dies möglich ist, dann die Schadens-Helden, danach den Tank. Gestoppt werden könnt ihr in eurer Ult von Anas einschläfernden Pfeil, Roadhogs Haken oder einer Ult von Zarya oder Sigma. Wenn ihr euch von anderen Genji-Spielern abheben wollt, solltet ihr üben, eure Angriffsanimation durch das Klettern oder Dashen abzubrechen, um so noch schneller anzugreifen.

Genjis Stärken und Schwächen: Fiese Konter, leichte Gegner und gute Matchups

Auch wenn Genji wie ein Einzelgänger scheint, so kann ihn sein Team trotzdem mit Schilden, Buffs und CC-Fähigkeiten unterstützen, damit er ein leichtes Spiel gegen Schadens-Helden, Unterstützer und schlussendlich auch den Tank hat. Mit dem neuen mythischen Dämonen-Skin seht ihr dabei auch ziemlich cool aus.

Diese Charaktere kontern Genji:

Ana

Brigitte

Zarya

Sigma

Roadhog

Mei

Gegen diese Charaktere ist Genji stark:

Pharah

Echo

Zenyatta

Baptiste

Soldier 76

Hanzo

Genjis besten Matchups: