Palworld: Die besten / schnellsten Flugtiere und was ihr übers Fliegen wissen müsst

Fliegen freischalten – von Sattel über Ausdauer bis Partnerfähigkeiten Das Fliegen in Palworld ist keine Fähigkeit, die ihr erst erlernen oder freischalten müsst. Soll heißen: Euer Charakter beherrscht das Fliegen von Anfang an. Allerdings benötigt ihr zwei Dinge, damit ihr euch in der Luft fortbewegen könnt und die sind mit ein paar Voraussetzungen und etwas Aufwand verbunden: Als Erstes benötigt ihr ein Flugfähiges Pal. Bislang gibt 17 unterschiedlich schnelle und ausdauernde Flugtiere in Palworld, von denen ihr euch ein Exemplar entweder fangen oder züchten müsst.

Als Zweites benötigt ihr einen Sattel für euer Flug-Pal. Für jedes Flugtier gibt es einen eigenen speziellen Sattel, den ihr erst auf einer bestimmten Technologie-Stufe freischalten und herstellen könnt. Grundsätzlich gilt: Je seltener das Flugtier, desto seltenere und mehr Materialien werden für die Herstellung eines geeigneten Sattels benötigt. Info: Jetragon hat als einziger Pal keinen Sattel, stattdessen müsst ihr den Jetragon-Raketenwerfer im Technologie-Baum freischalten.

Für die Herstellung von Sätteln benötigt ihr eine „Pal-Ausrüstungs-Werkbank", die ihr im Technologie-Baum auf Stufe 6 mit zwei Technologiepunkten freischalten könnt. Zum Errichten der Werkbank müsst ihr 10x Paldium-Bruchstück, 30x Holz und 2x Stoff auftreiben. Habt ihr einen Sattel für euer Flug-Pal hergestellt, könnt ihr es einfach rufen und mit ihm interagieren (Taste „F"), um aufzusteigen (das Flug-Pal muss sich in euer Gruppe befinden). Das Fliegen an sich ist denkbar einfach und funktioniert wie die Steuerung an Land, nur dass ihr zusätzlich mit der Leertaste aufsteigen und der Steuerungstasten absteigen könnt. Wie Reittiere an Land haben auch Flugtiere einen Sprint, der ihre Geschwindigkeit stark erhöht, dafür aber viel Ausdauer verbraucht. Sofern ihr den zugehörigen Sattel für euer Flugtier in Palworld freigeschaltet und angefertigt habt, könnt ihr euch einfch neben euer Flug-Pal stellen und zum Reiten aufsteigen. Während ihr auf einem Flugtier reitet, greift das Pal nicht automatisch Gegner an. Stattdessen übernehmt ihr die vollständige Steuerung über das Pal und das schließt auch dessen Angriffe mit ein. Das ist durchaus sehr nützlich, da ihr somit genau steuern könnt, wie sich euer Pal im Kampf verhält. Dadurch sind auch verschiedene Kampftaktiken möglich, beispielsweise betäubt der Raketenwerfer von Jetragon getroffene Gegner kurzzeitig. Setzt man ihn richtig ein, kann man Gegner damit in einer Dauerbetäubung halten und selbst Alpha-Pals und legendäre Pals leicht erledigen. Achtet auf den Ausdauer-Verbrauch beim Fliegen Ausdauer ist sozusagen der Treibstoff eures Flugtieres in Palworld. Sobald ihr auf ein fliegendes Pal aufsteigt, wird euch seine Ausdauer durch einen leicht gebogenen Balken rechts eures Pal/Charakters angezeigt. Fliegende Pals verbrauchen beim Aufsteigen etwas Ausdauer und verbrennen es regelrecht, wenn ihr den Sprint für einen kurzweiligen, aber starken Geschwindigkeitsschub aktiviert. Dagegen erhalten fliegende Pals im Gegensatz zu landgebundenen Pals keinen Ausdauermalus, wenn sie sich über Wasser bewegen (da sie in der Luft ohnehin Ausdauer verbrauchen). Geht eurem Pal die Ausdauer aus (Balken leutchtet rot), sinkt es automatisch schnell zu Boden, wo es wieder Ausdauer regeneriert. Ihr könnt euch am Boden mit eurem Flug-Pal weiterbewegen, jedoch erst wieder aufsteigen, wenn die Ausdauerleiste erneut aufgefüllt ist. Wie viel Ausdauer ein Pal hat, ist fest vorgegeben und unterscheidet sich von Art zu Art. Die genauen Werte findet ihr hier: Alle Flugtiere in Palworld und ihre Werte im Überblick. Palworld: Achtet beim Fliegen immer auf die Ausdauer eures Pals. Alpha-Pals als Reit-Flugtiere Lange glaubte man, dass sich Alpha-Pals nicht großartig von normalen Pals unterscheiden, doch das stimmt in vielerlei Hinsicht nicht. In puncto Bewegungstempo etwa erhalten die meisten Alpha-Pals (außer Jetragon, Necromus und Paladius) einen Bonus von +100 Punkte auf ihre Sprint-Geschwindigkeit. Diesem Bonus solltet ihr allerdings nicht zu viel Gewicht beimessen, denn er lässt sich bei der Zucht nicht an die Nachkommen weitervererben. Da man aber mit den richtigen Passivfähigkeiten die schnellsten Reit-/Flugtiere züchten kann, ist dieser Alpha-Bonus nur dann etwas wert, wenn ihr zufällig ein Alpha-Pal fangt, dass bereits alle wichtigen Passiv-Skills besitzt (was einem Sechser im Lotto gleichkommt). Partnerfähigkeiten von Flugtieren Wie alle Pals haben auch die flugfähigen Pals eine Partnerfähigkeit. Diese erlaubt es dem Spieler, auf ihnen zu reiten. Ferner bieten die Partnerfähigkeiten in den meisten Fällen auch noch eine weitere individuelle Funktion, die unter anderem Angriffe verbessern, das Element der Attacken verändern, einen Bonus auf Ressourcen-Abbau gewähren und so weiter. Interessanterweise erhalten einige Pals auch eine Steigerung ihres Bewegungstempos, wenn ihr den Rang ihrer Partnerfähigkeit mithilfe des Pal-Entsafters erhöht. Das gilt aber nicht für alle Pals! Jetragon gewinnt beispielsweise kein Tempo hinzu, wenn ihr seinen Rang erhöht (ist auch nicht nötig, ist ja ohnehin das schnellste Reittier), stattdessen steigt sein Schaden. Tatsächlich gibt es viele Flugtiere mit Partnerfähigkeiten, die den verursachten Element-Schaden eines Pal erhöht (je nach Fähigkeitsstufe des Pal um +50 % / +55 % / +65 % / +80 % / +100 %). Einige Pals ändern aber auch den Angriffstyp von euren eigenen Attacken (eures Charakters) zu einem bestimmten Element und erhöhen dessen Schaden (je nach Fähigkeitsstufe des Pal um +50 % / +55 % / +65 % / +80 % / +100 %). Das ist zwar im Kampf praktisch, für die schnelle Fortbewegung aber nutzlos. Welche Flug-Pals welche Partnerfähigkeit haben, erfahrt ihr hier: Alle Flugtiere in Palworld und ihre Werte im Überblick.

Alle Flugtiere in Palworld und ihre Werte im Überblick Das mit Abstand beste und schnellste Reit-/Flugtier zu Wasser, Land und Luft in Palworld ist Jetragon – und das sogar ohne Partnerfähigkeit, die das Bewegungstempo erhöht. Diesen Pal bekommt ihr allerdings erst im Endgame, da er so ziemlich zu den letzten Bossen / legendären Pals gehört, mit denen ihr es aufnehmt. Es gibt aber noch deutlich mehr fliegende Pals, die ihr nutzen könnt. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Flugtiere es in Palworld gibt, wie viel Ausdauer sie haben, welche Geschwindigkeit sie erreichen, welche Partnerfähigkeit sie mitbringen und welche Stufe ihr benötigt, um ihren jeweiligen Sattel im Technologie-Baum freizuschalten. Pal Nr. Tempo

Reiten Tempo

Sprint Ausdauer Tech-

Reiten Tempo

Sprint Ausdauer Tech-

Stufe Partnerfähigkeit Nitewing 38 600 750 100 15 - Elphidran 80 630 800 130 21 Gutherziger Feendrache (Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Schatten erhöht) Elphidran Aqua 80B 630 800 130 28 Gutherziger Wasserdrache (Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Feuer erhöht) Astegon 98 600 800 300 47 Schwarze Schuppenrüstung (Beim Reiten wird Erzen mehr Schaden zugefügt) Vanwyrm 71 700 850 150 21 Gefahr aus der Luft (Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden) Vanwyrm Cryst 71B 700 850 150 41 Gefahr aus der Luft (Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden) Quivern 95 800 950 220 36 Zuneigung des Himmelsdrachen (Beim Reiten werden Angriffe des Typs Drache verstärkt) Helzephyr 97 700 1100 170 33 Flügel der Verdammnis (Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten) Suzaku 102 850 1100 350 40 Feuerschwingen (Beim Reiten werden Angriffe des Typs Feuer verstärkt) Suzaku Aqua 102B 850 1100 350 43 Wasserschwingen (Beim Reiten werden Angriffe des Typs Wasser verstärkt) Beakon 73 750 1200 160 34 Himmelsdonner (Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Elektro) Shadowbeak 107 850 1200 250 47 Genetischer Frevel (Beim Reiten werden Angriffe des Typs Schatten verstärkt) Ragnahawk 74 800 1300 150 37 Flammenschwingen (Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Feuer) Faleris 105 1000 1400 230 38 Brandschatzer (Beim gemeinsamen Kampf wird die Beute von besiegten Pals des Typs Eis erhöht) Frostallion 110 1000 1500 300 48 Eisiges Himmelsross (Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Eis und Angriffe des Typs Eis werden verstärkt) Frostallion Noct 110B 1000 1500 300 48 Schwarzes Himmelsross (Beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten und Angriffe des Typs Schatten werden verstärkt) Jetragon 111 1700 3300 100 50 Aero-Rakete (Beim Reiten kann der Pal einen Raketenwerfer benutzen)