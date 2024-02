Palworld: Tomatensamen finden und Tomaten anbauen – so geht’s

Die Tomatensamen in Palworld benötigt ihr, um Tomaten auf dem Tomatenacker heranzuziehen, die dann als Futter für eure Pals für als Zutat für viele andere Gerichte in den Kochtopf wandern. Ihr könnt sowohl Tomaten als auch Tomatensamen kaufen, allerdings ist es auf Dauer effektiver, Tomatensamen anzubauen und Tomaten selbst zu ernten. Auf dieser Seite zeigen wir euch deshalb, wie ihr Tomatensamen bekommen könnt, wie ihr sie automatisiert anbaut und wofür Tomaten in Palworld benutzt werden.

Palworld: Tomatensamen & Tomaten Inhalt: