Palworld: Salatsamen finden und Salat anbauen – so geht’s

Die Salatsamen in Palworld sind nötig, um Salatköpfe auf dem Salatacker heranzuziehen. Den geernteten Salat könnt ihr dann als Futter für eure Pals verwenden oder als Zutat für die Herstellung von vielen anderen Gerichten in den Kochtopf werfen. Wie üblich könnt ihr Salat bei Händlern kaufen, auf lange Sicht ist es aber günstiger und effektiver, Salatsamen zu farmen / kaufen und anzubauen, um Salat selbst zu ernten. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, wie ihr Salatsamen bekommen könnt, wie ihr sie automatisiert anbaut und wofür ihr Salat in Palworld benutzen könnt. Palworld: Salatsamen & Salat Inhalt: So könnt ihr in Palworld Salatsamen bekommen

Palworld: Salat bekommen – so baut ihr Salatsamen auf dem Salatacker an

Wofür wird Salat in Palworld benötigt?

So könnt ihr in Palworld Salatsamen bekommen Ähnlich der Tomatensamen, gibt es auch bei den Salatsamen nur zwei Wege, wie ihr sie bekommen könnt: Zum einen könnt ihr sie für jeweils 200 Gold bei fahrenden Händlern in der Wüstenstadt oder im abgelegenen Fischerdorf kaufen. Alternativ könnt ihr Jagd auf bestimmte Pals machen, die Salatsamen als mögliche Beute fallen lassen. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Pals Salatsamen in welcher Menge und mit welcher Rate droppen können. Pal Menge Tomatensamen Dropchance Cinnamoth 1 20 % Alpha Cinnamoth 1 20 % Bristla 1 50 % Alpha Bristla 1 50 % Broncherry Aqua 1 - 2 50 % Alpha Broncherry Aqua 1 - 2 50 % Wumpo Botan 1 100 % Alpha Wumpo Botan 1 100 % of Attribution Tipp: Zu Beginn macht ihr am besten auf Cinnamoth Jagd, da diese Pals die einfachsten Gegner darstellen und in niedrig stufigen Zonen zu finden sind. Dafür haben sie nur eine 20%ige Dropchance für einen einzigen Salatsamen, ihr müsst sie also reihenweise umlegen. Sobald es geht, solltet ihr auf Bristla umsatteln, denn hier habt ihr bereits eine 50 % Dropchance für einen Salatsamen. Habt ihr bereits das Endgame erreicht, jagt ihr am besten Wumpo Botan, die eine hundertprozentige Dropchance für einen einzigen Salatsamen haben. Von den Alpha-Pal Versionen raten wir euch dagegen ab (sofern ihr sie nicht aus anderen Gründen jagt), da sie viel schwieriger zu besiegen sind. Zurück zum Palworld: Salatsamen & Salat Inhaltsverzeichnis