Pokémon Go: Aufsteigende Schatten Event-Guide - Alle Infos im Überblick.

Mit dem neuen Event Aufsteigende Schatten kehrt Team Go Rocket im großen Stil zu Pokémon Go zurück und hat obendrein ein neues Feature im Gepäck!

Das Event beginnt am Montag, den 22. Mai 2023, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 28. Mai 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alle wichtigen Infos zum neuen Event in Pokémon Go.

Inhalt:

Aufsteigende Schatten: Welche Pokémon kann ich fangen?

Das Event Aufsteigende Schatten in Pokémon Go bringt einerseits wilde Pokémon mit sich, anderseits gibt es neue Pokémon in Raids. Dazu zählen erstmals auch Crypto-Pokémon!

Pokémon Go: Aufsteigende Schatten – Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen häufiger in der Wildnis auf:

Rettan*

Golbat

Smogon*

Hunduster*

Fiffyen*

Skunkapuh

Pionskora*

Hisui-Baldorfish

Zurrokex

Pokémon Go: Aufsteigende Schatten - Raids

Diese Pokémon begegnen euch während des Events häufiger in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Piepi*

Tentacha*

Marill*

Algitt

Robball Stufe 3 Magneton

Lapras*

Flunkifer*

Impoleon Stufe 5 Kapu-Kime* (bis 24. Mai 2023, 10 Uhr)

Regigigas* (ab 24. Mai 2023, 10 Uhr) Mega Mega-Pinsir* (bis 24. Mai 2023, 10 Uhr)

Mega-Altaria* (ab 24. Mai 2023, 10 Uhr)

Pokémon Go: Aufsteigende Schatten - Crypto-Raids

Neu eingeführt werden in Pokémon Go mit diesem Event die Crypto-Raids. Dabei bekämpft ihr Crypto-Pokémon in Raids.

Laut Niantic werden im Event-Zeitraum in den meisten Arenen Crypto-Raids stattfinden. Am Samstag, den 27. Mai 2023, von 10 bis 20 Uhr finden aber noch mehr Crypto-Raids statt.

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Quapsel*

Crypto-Machollo*

Crypto-Knofensa

Crypto-Tanhel* Stufe 3 Crypto-Lorblatt

Crypto-Igelavar

Crypto-Tyracroc

Crypto-Sniebel* Stufe 5 Crypto-Mewtu* (27. Mai 2023, 10 Uhr, bis 28. Mai 2023, 20 Uhr)

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Crypto-Raids sind neu im Spiel.

Aufsteigende Schatten: Welche Boni gibt es?

Viele Boni gibt es beim Event Aufsteigende Schatten in Pokémon Go nicht. Der einzige Bonus ist das häufigere Erscheinen von Team Go Rocket. Diese werdet ihr öfter als sonst an Pokéstops und in Ballons antreffen.

