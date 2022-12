Pokémon Go: Mega-Raid-Tag Hoenn - Alle Infos zum Event

Der Dezember startet in Pokémon Go mit dem neuen Event Mega-Raid-Tag: Auf nach Hoenn, das am heutigen Samstag stattfindet.

Der Mega-Raid-Tag: Auf nach Hoenn beginnt am Samstag, den 3. Dezember 2022, um 14 Uhr und endet wiederum um 17 Uhr Ortszeit.

In unserem Guide zeigen wir euch alle Informationen, die ihr zum Mega-Raid-Tag: Auf nach Hoenn in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Was passiert beim Event?

Der Mega-Raid-Tag Hoenn feiert die Einführung von gleich drei neuen Mega-Pokémon in Pokémon Go.

Und das sind folgende:

Optional könnt ihr euch noch für rund 5 Euro ein Ticket mit zusätzlichen Boni für das Event kaufen. Diese Boni gelten bis 22 Uhr am 3. Dezember 2022:

Ihr erhaltet 6 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen (also insgesamt 12 an diesem Tag).

(also insgesamt 12 an diesem Tag). Ihr habt eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons .

. Ihr bekommt 50 % mehr EP für Raid-Kämpfe .

. Ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe.

Welche Boni gibt es?

Beim Mega-Raid-Tag Hoenn kann jeder auch ohne ein gekauftes Ticket von verschiedenen Boni profitieren.

Einerseits erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr im Event-Zeitraum die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Andererseits ist während des Events die Chance auf schillernde Gewaldro, Lohgock und Sumpex erhöht.

Außerdem beherrschen die Pokémon, die ihr heute im Event-Zeitraum fangt, spezielle Attacken:

Pokémon Besondere Lade-Attacke Gewaldro Flora-Statue Lohgock Lohekanonade Sumpex Aquahaubitze

