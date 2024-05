Pokémon Go: Ultradimensions Wunder - Diese neuen Pokémon und Shinys kannst du jetzt fangen!

Mit dem neuen Event Ultradimensions-Wunder in Pokémon Go geht auch das Debüt von gleich mehreren neuen Pokémon einher, die ihr erstmals im Spiel antreffen und auch fangen könnt!

Dieses Event beginnt am Donnerstag, den 23. Mai 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das Ultradimensions-Wunder-Event in Pokémon Go wissen müsst.

Ultradimensions-Wunder: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mehrere neue Pokémon geben während des Ultradimensions-Wunder-Events ihr Debüt im Spiel.

Unter anderem wird zum Beispiel das Giftdorn-Pokémon Agoyon eingeführt, die Weiterentwicklung von Venicro.

In Raid-Kämpfen der Stufe 5 geben außerdem die Ultrabestien Muramura (östliche Hemisphäre) und Kopplosio (westliche Hemisphäre) ihr Debüt.

Außerdem könnt ihr erstmals im Spiel mit Glück einem schillernden Garstella begegnen.

Ultradimensions-Wunder – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Rettan*

Zubat*

Tentacha*

Smogon*

Skunkapuh*

Glibunkel*

Unratütox*

Algitt*

Garstella*

Dratini*

Ultradimensions-Wunder – Raids

Diese Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Paldea-Felino*

Hisui-Baldorfish*

Hisui-Sniebel*

Kindwurm*

Kapuno* Stufe 3 Galar-Smogmog*

Shardrago*

Tortunator* Stufe 5 Muramura (östliche Hemisphäre)

Kopplosio (westliche Hemisphäre) Mega Mega-Tauboss*

Ultradimensions-Wunder – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Nidoran♀*

Nidoran♂*

Unratütox*

Garstella*

Viscora*

Miniras

Neue Ultrabestien kommen ins Spiel.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Ultradimensions-Wunder: Welche Boni gibt es?

Solange das Event läuft, könnt ihr als Bonus doppelte EP für gewonnene Raid-Kämpfe gegen Ultrabestien erhalten.

Ansonsten sind keine weiteren Boni aktiv.

Ultradimensions-Wunder: Befristete Forschung

Im In-Game-Shop ist für rund 6 Euro eine zum Event passende befristete Forschung erhältlich.

Als Belohnungen könnt ihr für den Abschluss der Aufgaben vier Premium-Kampf-Pässe, ein Glücks-Ei, Begegnungen mit Garstella, Agoyon-Flügel für euren Avatar und mehr bekommen.

Bedenkt, dass ihr die Aufgaben bis zum 28. Mai 2024 um 20 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst, um nichts zu verpassen.

Ultradimensions-Wunder (1/1)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Verdiene 2.000 Sternenstaub 10 Beleber Fange 10okémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Verdiene 4.000 Sternenstaub 10 Hypertränke Fange 15 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Verdiene 6.000 Sternenstaub 15 Pokébälle Fange 20 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Verdiene 8.000 Sternenstaub 15 Superbälle Fange 25 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Verdiene 10.000 Sternenstaub 15 Hyperbälle Fange 30 Pokémon vom Typ Gift Begegnung mit Garstella Gewinne einen Raid 1 Glücksei Belohnungen 4 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Garstella, 1 Avatar-Item

Ultradimensions-Wunder: Sammler-Herausforderungen

Auch neue Sammler-Herausforderungen gehen zu diesem Event an den Start. Löst ihr deren Aufgaben, erhaltet ihr unter anderem Erfahrungspunkte und mehrere Begegnungen mit Garstella als Belohnung.

Ultradimensions-Wunder Sammler-Herausforderung: Fangen

Aufgabe Belohnung Fange ein Tentacha

Fange ein Garstella

Fange ein Algitt 1.000 EP

Begegnung mit Garstella

Ultradimensions-Wunder Sammler-Herausforderung: Forschung

Aufgabe Belohnung Fange ein Nidoran (männlich)

Fange ein Nidoran (weiblich)

Fange ein Unratütox 1.000 EP

Begegnung mit Garstella

Ultradimensions-Wunder Sammler-Herausforderung: Raids

Aufgabe Belohnung Fange ein Kindwurm

Fange ein Kapuno

Fange ein Shardrago 1.000 EP

Begegnung mit Garstella

