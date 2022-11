Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Colzo in der Bolardin-Arena besiegen

Arenaleiter Colzo ist einer der ersten Arenaleiter, mit denen ihr es in Pokémon Karmesin und Purpur auf dem Weg des Champs zu tun bekommt. Wie üblich müsst ihr ihn besiegen und euch den Arenaorden holen.

Bevor ihr Colzo in Pokémon Karmesin und Purpur herausfordern könnt, müsst ihr zuerst einmal die Arenaprüfung absolvieren. Unser Guide zeigt euch, wie ihr sie erfüllt und wie ihr Colzo bezwingt.

Inhalt:

Wo finde ich die Sonnflora in Bolardin?

Die Arena von Arenaleiter Colzo findet ihr in Pokémon Karmesin und Purpur in Bolardin. Begebt euch zur Stadt und betretet dort das Arenagebäude, um euch als Herausforderer anzumelden.

Bevor ihr aber Colzo zum Kampf herausfordern könnt, müsst ihr zuerst die Arenaprüfung bewältigen. Man schickt euch wieder nach draußen zum Sonnflora-Platz. Wenn ihr die Arena verlasst, befindet er sich direkt rechts von euch, ist schwer zu übersehen.

Hier findet ihr die Bolardin-Arena.

Redet mit der Frau am Eingang und sie verrät euch, was zu tun ist. Ihr sollt 10 Sonnflora finden und zum Platz finden. Ihr könnt sie in ganz Bolardin aufspüren. Vorweg: Es gibt in der Stadt mehr als zehn Stück. Hier aber ein paar Fundorte, falls ihr Probleme habt, welche zu finden:

Drei findet ihr direkt vorm Eingang beim Platz.

Geht an der Arena vorbei und ihr seht vor euch eines, das flüchtet. Es muss im Kampf besiegt werden.

Neben der Arena befindet sich eines in ein paar Ringen.

Ein weiteres findet ihr vor zwei Getränkeautomaten am Pool.

Ein Sonnflora liegt am Pool vor dem Eisstand.

Geht vom Sonnflora-Platz aus nach rechts, hinter einem Busch in der Nähe einer Treppe in der Mitte des Bereichs findet ihr eines.

Geht die Treppe zum Kampfplatz im Zentrum nach oben, ihr findet eines vor der Windmühle und müsst gegen es kämpfen.

Vom Sonnflora-Platz aus geht ihr rechts entlang am Zaun vorbei bis zum Ende neben einem Haus.

Wenn ihr die zehn Sonnflora zurückbringt, habt ihr die Arenaprüfung gemeistert und könnt gegen Colzo antreten.

In Bolardin sind ausreichend Sonnflora zu finden.

Wie besiege ich Arenaleiter Colzo?

Colzo nutzt als Arenaleiter der Bolardin-Arena primär den Typ Pflanze. Das macht es euch relativ leicht, wenn ihr zu Beginn des Spiels das Feuer-Starter-Pokémon gewählt habt. Das alleine kann schon ausreichen, um seine drei Pokémon zu bezwingen.

Colzo schickt diese Pokémon ins Rennen:

Lilminip

Olini

Mogelbaum

Etwas Schaden gegen Pflanze richten die Typen Wasser, Elektro, Gras und Boden an. Aber: Pflanzen sind super effektiv gegen Wasser, Boden und Gestein, also verzichtet lieber darauf.

Am effektivsten gegen den Typ Pflanze sind:

Feuer

Eis

Gift

Flug

Käfer

Habt ihr euer Team entsprechend abgestimmt und vorbereitet, solltet ihr leichtes Spiel mit Colzo haben. Und wenn nicht, sucht in der Umgebung nach passenden Pokémon für euer Team. Ein oder zwei Pokémon der erwähnten effektiven Typen sollten ausreichen, um mit Colzo fertig zu werden.

Auch Colzo posiert für ein Siegerfoto.

