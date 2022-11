Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiterin Enigmara in der Fermanca-Arena besiegen

Der Kampf gegen Arenaleiterin Enigmara in Pokémon Karmesin und Purpur mag einfach erscheinen, er ist es allerdings nicht. Sie erwartet euch auf dem Weg des Champs und ist eine knackige Herausforderung, wenn ihr ihren Arenaorden haben möchtet.

Auch hier müsst ihr zuerst eine Arenaprüfung absolvieren, bevor ihr Enigmara in Pokémon Karmesin und Purpur zum Kampf herausfordern könnt. Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr dafür tun müsst und was ihr beim Kampf gegen Enigmara beachten solltet.

Wo finde ich den Schlendermann in Fermanca City?

In Fermanca City erwartet euch die Elektro-Arena von Enigmara in Pokémon Karmesin und Purpur. Bevor ihr sie herausfordert, müsst ihr die Arenaprüfung absolvieren.

Eure Aufgabe besteht darin, den Direktor der Akademie, der im Zusammenhang damit als Schlendermann bezeichnet wird, in drei Suchbildern zu finden.

Fangen wir mit der ersten Challenge an. Wer genau hinschaut, findet den Direktor auf der rechten Seite am Tisch, er wird leicht vom Schirmständer in der Mitte des Tisches verdeckt:

Der Fundort in der ersten Challenge.

Danach bekommt ihr es mit einem von Enigmaras Fans zu tun, der ein Luxio gegen euch in den Kampf schickt. Daraufhin folgt die zweite Challenge. Schaut genau hin und ihr findet den Schlendermann links im Bild in der Mitte des Pokémon Centers:

Hier werdet ihr bei der zweiten Challenge fündig.

Anschließend konfrontiert euch Arenatrainer Hiro mit Zapplardin und Watty, bevor es zur dritten Challenge geht. Hier seht ihr die Kampfarena von oben. Richtet euren Blick auf die rechte Seite des Ausschnitts, der Direktor sitzt dort auf einem Boot:

Schaut hier in der dritten Challenge.

Habt ihr die Aufgaben gemeistert, kehrt zur Arena zurück und fordert Enigmara hinaus.

Wie besiege ich Enigmara?

Wie der Name der Arena schon sagt, nutzt Enigmara primär Elektro-Pokémon. Tunlichst vermeiden solltet ihr daher die Pokémon-Typen Wasser und Flug in eurem Team.

Enigmara kämpft mit diesen Pokémon:

Voltrel

Wampitz

Luxio

Traunmagil

Als Knackpunkt erweist sich hierbei Traunmagil, bei dem sie die Terakristallisierung einsetzt. Das macht das Pokémon stärker, zudem setzt sie auf die Kombination aus Konfusion, um eure Pokémon zu verwirren, und den starken Geist-Angriff Bürde.

Beim Kampf gegen Elektro-Pokémon würdet ihr zuerst an den Typ Boden denken, der sich für Enigmaras erste drei Pokémon auch als effektiv erweist. Durch die Fähigkeit Schwebe kann Traunmagil aber nicht von Boden-Attacken getroffen werden, stellt euch also darauf ein.

Vorsicht vor dem Traunmagil.

Effektiv gegen Traunmagil sind hier Attacken vom Typ Unlicht, Geist, Gift und Stahl. Versucht euer Team also entsprechend abzustimmen und darauf vorzubereiten. Denkt auch an ausreichend Items, um die Verwirrung wieder loszuwerden und eure Pokémon zu heilen. Und nicht vergessen, am Ende gegen Traunmagil selbst die Terakristallisierung einzusetzen!

Wenn ihr es nicht direkt schafft, kommt später mit stärkeren Pokémon wieder. Denkt daran: Ihr müsst die Arenen nicht in einer bestimmten Reihenfolge angehen.

Das Siegerfoto nach dem Kampf gegen Enigmara.

