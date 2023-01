Pokémon Karmesin und Purpur: Dummimisel bekommen und Dummisel entwickeln

Dummisel ist ein lange bekanntes Pokémon und auch in Pokémon Karmesin und Purpur mit von der Partie. Und diesmal hat es sogar eine brandneue Entwicklung in Form von Dummimisel erhalten!

Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr Dummisel in Pokémon Karmesin und Purpur finden könnt und wie ihr seine Entwicklung erhaltet!

Inhalt:

Wo finde ich Dummisel?

Dummisel ist in vielen Bereichen der Paldea-Region in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden. Bereits in Südliche Zone 1 könnt ihr recht früh eines finden. Aber: Sie tauchen nicht sehr regelmäßig auf, ihr müsst schon gut die Augen danach offenhalten.

Zudem müsst ihr beim Fangen aufpassen, dass ihr Dummisel nicht verschreckt. Wenn es flüchtet und sich in den Boden gräbt, ist es weg und kommt auch nicht wieder.

Geht also mit B in die Hocke und nähert euch langsam, bis ihr die Begegnung starten könnt.

Weitere Bereiche, in denen ihr Dummisel finden könnt, sind etwas Südlicze Zone 2 und 4 sowie Westliche Zone 1.

Hier könnt ihr ein Dummisel finden.

Wie entwickle ich Dummisel zu Dummimisel?

Um Dummisel in Pokémon Karmesin und Purpur zu Dummimisel zu entwickeln, müsst ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllen.

Ihr braucht dafür die Attacke Hyperbohrer. Diese Attacke kann Dummisel lernen, sobald das Pokémon Level 32 erreicht. Sobald ihr dem Pokémon diese Attacke beibringt, bekommt ihr ein Dummimisel mit zwei Segmenten in der Mitte des Körpers.

Alternativ ist Dummimisel auch in der Wildnis zu finden, allerdings ausschließlich in Zone Null, die ihr zum Ende des Spiels freischaltet.

Dort könnt ihr die Entwicklung in der Höhle am Boden von Zone Null finden.

Wie bekomme ich ein Dummimisel mit drei Segmenten?

Wie eben erwähnt, könnt ihr durch die Entwicklung ein Dummimisel mit zwei Segmenten bekommen. Es gibt in Pokémon Karmesin und Purpur aber auch ein Dummimisel mit drei Segmenten.

Es besteht eine geringe Chance, ein Dummimisel mit drei Segmenten bei der Entwicklung zu bekommen, aber ihr wisst erst nach der Entwicklung, ob das der Fall ist.

Alternativ gibt es aber eine Methode, mit der ihr eure Chancen verbessern und den ganzen Prozess beschleunigen könnt. Geht wie folgt vor:

Beschafft euch zwei Dummimisel, die die Attacke Hyperbohrer kennen. Lasst sie eines oder mehrere Eier ausbrüten. Sorgt dafür, dass die Eier schlüpfen. Bekämpft ein Pokémon mit Level 20+ (oder nutzt andere Methoden), um EXP zu sammeln. Entwickelt die Dummisel. Wiederholt den Vorgang, bis ihr ein Dummimisel mit drei Segmenten bekommt.

Selten lässt sich ein Dummimisel mit drei Segmenten zudem in Zone Null in der Höhle am Boden finden. Aber da braucht ihr schon viel Glück.

