Pokémon Karmesin und Purpur: Bronzel finden, entwickeln und wie ihr Bronzel-Splitter bekommt

Auch Bronzel lässt sich als eines der bekannten Pokémon wieder in Pokémon Karmesin und Purpur fangen. Obendrein könnt ihr es zu Bronzong entwickeln und Bronzel-Splitter sind auch für eine andere Sache hilfreich.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr Bronzel in Pokémon Karmesin und Purpur finden könnt, wie ihr es entwickelt und wie ihr Bronzel-Splitter bekommt.

Inhalt:

Wo finde ich Bronzel?

Bronzel lebt laut Pokédex in Pokémon Karmesin und Purpur in Ruinen und genau dort werdet ihr auch hauptsächlich fündig.

Es ist daher lediglich an ausgewählten Stellen vorzufinden, etwa an einem Punkt im Norden der Brutzelwüste oder auch in Südliche Zone 2. Letztere erreicht ihr schon relativ früh im Spiel, wenn ihr euch also schnell ein Bronzel sichern wollt, könnt ihr das dort machen.

Hier ist Bronzel zu finden.

Wie entwickle ich Bronzel zu Bronzong?

Die Entwicklung von Bronzel zu Bronzong in Pokémon Karmesin und Purpur ist relativ unkompliziert.

Ihr benötigt kein Item zur Entwicklung und auch sonst müssen keine besonderen Voraussetzungen erfüllt sein. Euer Bronzel muss lediglich Level 33 erreichen, damit es sich zu einem Bronzong entwickelt.

Bronzong lässt sich obendrein direkt fangen. Die besten Chancen habt ihr rund um Ruinen oder generell auf dem Montanata.

Wo finde ich Bronzel-Splitter?

Ein anderer wichtiger Aspekt im Hinblick auf Bronzel in Pokémon Karmesin und Purpur sind die Bronzel-Splitter.

10 dieser Bronzel-Splitter könnt ihr nur in Pokémon Karmesin in Pinchores gegen eine Glorienrüstung eintauschen, durch die sich Knarbon zu einem Crimanzo entwickeln lässt.

Bronzel-Splitter bekommt ihr, indem ihr Bronzel entweder fangt oder besiegt. Wenn ihr also Splitter braucht und einem Bronzel über den Weg lauft, fangt oder besiegt es.

Bronzel-Splitter bekommt ihr durchs Fangen und Kämpfen.

