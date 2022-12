Pokémon Karmesin und Purpur: Crimanzo und Azugladis bekommen und Knarbon entwickeln

Knarbon ist eines der vielen neuen Pokémon, denen ihr in Pokémon Karmesin und Purpur über den Weg laufen könnt. Und wenn ihr das tut und eines fangt, habt ihr die Möglichkeit, es zu Crimanzo oder Azugladis zu entwickeln.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr tun müsst, um in Pokémon Karmesin und Purpur sowohl Knarbon als auch Crimanzo und Azugladis zu bekommen.

Inhalt:

Wo finde ich Knarbon?

Theoretisch lässt sich Knarbon an vielen Stellen der Paldea-Regionen im Süden, Osten und Westen finden. Aber das heißt nicht, dass es euch dort ständig über den Weg läuft.

Tatsächlich taucht es eher selten auf und obendrein ist es noch relativ klein und somit unter Umständen leicht zu übersehen.

Schaut euch auf dem folgenden Bild die Habitate an, dort könnt ihr Knarbon theoretisch finden. Verbessert eure Chancen, indem ihr etwa ein Sandwich esst, dass euch mehr Feuer-Pokémon finden lässt.

Knarbon ist hier zu finden.

Sind Crimanzo und Azugladis exklusiv?

Je nach Spiel bekommt ihr zuerst einmal nur eine der Entwicklungen von Knarbon in Pokémon Karmesin und Purpur.

Crimanzo ist ausschließlich in Pokémon Karmesin verfügbar, während ihr in Pokémon Purpur Azugladis bekommen könnt.

Bei Crimanzo habt ihr Feuer und Psycho als Typen, Azugladis gehört zu den Typen Feuer und Geist.

Wie entwickle ich Knarbon zu Crimanzo und Azugladis?

Die Entwicklung von Knarbon in Pokémon Karmesin und Purpur ist etwas aufwendiger. Zuerst einmal müsst ihr Pinchores im westlichen Teil von Östliche Zone 3 erreicht haben.

Vom östlichen Pokémon Center begebt ihr euch nach Osten, bis ihr vor einem Brunnen eine Person stehen seht. Sprecht sie an und ihr erfahrt, dass ihr im Tausch gegen zehn bestimmte Items wiederum ein anderes Item erhaltet. Was das jeweils ist, hängt davon ab, welches der Spiele ihr spielt.

Knarbon zu Crimanzo entwickeln

Um Crimanzo in Pokémon Karmesin zu bekommen, benötigt ihr 10 Bronzel-Splitter. Diese könnt ihr bekommen, indem ihr etwa Bronzel besiegt oder fangt.

Ihr findet Bronzel bei Ruinen im Süden, Osten und Westen von Paldea, etwa in Östliche Zone 2, Südliche Zone 2 sowie Westliche Zone 1 und 2.

Habt ihr zehn Bronzel-Splitter gesammelt, kehrt nach Pinchores zu dem NPC zurück und ihr erhaltet im Tausch dafür die Glorienrüstung. Wendet dieses Item auf Knarbon an und es entwickelt sich zu Crimanzo.

Knarbon zu Azugladis entwickeln

Um in Pokémon Purpur wiederum Azugladis zu erhalten, benötigt ihr 10 Fatalitee-Splitter. Wie bei Bronzel müsst ihr hier Fatalitee finden und fangen oder besiegen, um Splitter zu bekommen.

Das Gute ist, dass ihr Fatalitee schon direkt neben Pinchores finden könnt, wenngleich es in Östliche Zone 3 eher selten anzutreffen ist. Der beste Spawnpunkt für Fatalitee scheint sich hinter einem Baum in der Nähe des Eingangs zu Pinchores zu befinden.

Weiterhin könnt ihr Fatalitee in den Ruinen außerhalb von Asarilla in Südliche Zone 6 finden.

Habt ihr zehn Fatalitee-Splitter, kehrt zum NPC in Pinchores zurück und tauscht sie gegen eine Fluchrüstung. Dieses Item wendet ihr auf Knarbon an und schon bekommt ihr Azugladis.

Wie kriege ich Crimanzo in Purpur und Azugladis in Karmesin?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Crimanzo und Azugladis in der Version zu erhalten, in der es eigentlich nicht verfügbar ist.

Möglichkeit eins ist natürlich der direkte Tausch von Crimanzo und Azugladis mit einer Freundin oder einem Freund.

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass ihr ein anderes Pokémon tauscht, das die Glorienrüstung oder Fluchrüstung bei sich trägt. Nach dem Tausch nehmt ihr dem Pokémon das jeweilige Item ab und wendet es selbst auf Knarbon an.

