Pokémon Karmesin und Purpur: Entwicklungssteine finden - Hier werdet ihr fündig

Die Entwicklungssteine dürfen natürlich auch in Pokémon Karmesin und Purpur nicht fehlen! Mit ihrer Hilfe könnt ihr verschiedene Pokémon in den Spielen überhaupt erst entwickeln.

Die Frage ist: Wo findet ihr diese Entwicklungssteine in Pokémon Karmesin und Purpur? Und welche Pokémon lassen sich damit entwickeln? Unser Guide liefert euch Antworten auf diese Fragen.

Inhalt:

Wo finde ich Donnersteine?

Nach dem Erhalt des dritten Arenaordens könnt ihr Donnersteine bei jedem Botobeutel für 3.000 Pokédollar kaufen.

Ebenso könnt ihr per Zufall welche in Fermanca City oder Östliche Zone 3 finden.

Pokémon, die sich mit einem Donnerstein entwickeln:

Evoli

Pikachu

Blipp

Magneton

Zapplalek

Mehrere Entwicklungssteine könnt ihr bei Botobeutel kaufen.

Wo finde ich Feuersteine?

Auch Feuersteine könnt ihr bei Botobeutel für 3.000 Pokédollar kaufen, nachdem ihr den dritten Arenaorden erhalten habt.

Ebenso lassen sie sich in Östliche Zone 2 und 3 finden.

Pokémon, die sich mit einem Feuerstein entwickeln:

Chilingel

Evoli

Fukano

Wo finde ich Wassersteine?

Habt ihr den dritten Arenaorden erhalten, könnt ihr Wassersteine für 3.000 Pokédollar bei Botobeutel kaufen.

Darüber hinaus findet ihr sie zufällig in Zone Null.

Pokémon, die sich mit einem Wasserstein entwickeln:

Evoli

Muschas

Wo finde ich Blattsteine?

Auch Blattsteine könnt ihr nach Erhalt des dritten Arenaordens für 3.000 Pokédollar in jedem Botobeutel erwerben.

Pokémon, die sich mit einem Blattstein entwickeln:

Evoli

Wo finde ich Eissteine?

Eissteine könnt ihr nicht in Geschäften kaufen, ihr findet sie im Bereich des Montanata. Ein garantierter Fundort befindet sich ein Stückchen oberhalb des Pokémon Centers Mesclores-Passage kurz nach dem Eingang in die Höhle.

Pokémon, die sich mit einem Eisstein entwickeln:

Evoli

Flaniwal

Krabbox

Hier findet ihr einen Eisstein.

Wo finde ich Sonnensteine?

Sonnensteine könnt ihr zufällig entlang des Flusses in Westliche Zone 1 finden. Ebenso lassen sich welche bekommen, indem ihr Sonnflora bei der Arenaprüfung in Bolardin besiegt.

Manche Spieler berichten auch davon, sie in der Brutzelwüste gefunden zu haben.

Pokémon, die sich mit einem Sonnenstein entwickeln:

Lilminip

Sonnkern

Wo finde ich Finstersteine?

Ihr findet auf jeden Fall einen Finsterstein hinter der Montanata-Arena. Aktuell sind noch keine anderen Fundorte (außer mit Glück im Auktionshaus) bekannt.

Pokémon, die sich mit einem Finsterstein entwickeln:

Traunfugil

Kramurx

Wo finde ich Leuchtsteine?

Leuchtsteine könnt ihr auf dem Knusperwaldweg finden, wenn ihr Glück habt. Beim See nordöstlich von Asarilla in Südliche Zone 6 findet ihr auf jeden Fall auch einen.

Pokémon, die sich mit einem Leuchtstein entwickeln:

Floette

Wo finde ich Funkelsteine?

Funkelsteine scheinen des Öfteren vorzukommen. Ihr findet auf jeden Fall welche in den Ruinen im Nordwesten von Mesclarra sowie im Flussbett in Östliche Zone 3.

Pokémon, die sich mit einem Funkelstein entwickeln:

Kirlia

Schneppke

Wo finde ich Mondsteine?

Mondsteine sind anscheinend etwas schwieriger zu bekommen. Einer kann in der Nähe von Zone Null an der südöstlichen Ecke des großen Kraters gefunden werden, aber anscheinend finden sie sich auch zufällig in Zone Null.

Pokémon, die sich mit einem Mondstein entwickeln:

Pummeluff

Wie hilft mir das Auktionshaus in Puerto Marinedo?

Das Auktionshaus in Puerto Marinedo hat manchmal auch Entwicklungssteine im Angebot. Das Angebot wechselt dabei jeden Tag, die Zeit ist an die interne Uhr eurer Nintendo Switch gebunden. Ihr könntet also an der Uhr drehen, wenn ihr nicht wirklich bis zum nächsten Tag warten möchtet.

Der Nachteil beim Auktionshaus ist, dass NPCs mitbieten und ihr womöglich für Entwicklungssteine einiges zahlen müsst.

