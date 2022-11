Pokémon Karmesin und Purpur: Schnell Geld verdienen und wie ihr das Münzamulett findet

In den Pokémon-Spielen stellt sich auch immer die Frage nach dem Geld und das ist in Pokémon Karmesin und Purpur nicht anders. Es gibt viele Dinge, die ihr damit kaufen könnt, von Pokébällen über Tränke bis hin zu Kleidung.

Aber wie kommt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur schnell an Geld? Es gibt da ein paar Hilfsmittel und Methoden, um seinen Kontostand aufzubessern. In unserem Guide verraten wir euch mehr dazu!

Inhalt:

Wo kriege ich das Münzamulett?

Eine Methode, seinen Kontostand aufzubessern, ist auch in Pokémon Karmesin und Purpur das Münzamulett. Wenn ihr es habt und einem Pokémon anlegt, verdoppelt es das Preisgeld, das ihr in Kämpfen erhaltet – sofern der Träger an besagtem Kampf teilnimmt.

Gerade bei Kämpfen im späteren Spielverlauf oder beim Kampf gegen Arenaleiterinnen und Arenaleiter kann sich das lohnen. Wenn ihr könnt, solltet ihr euch das Münzamulett also so früh wie möglich holen.

Aber wo? Es wird als Belohnung von einem Repräsentanten der Pokémon-Liga verteilt, die ihr in Paldea an manchen Pokémon Centern findet und die euch für gewonnene Kämpfe gegen Trainer belohnen.

Das Münzamulett könnt ihr euch bei dem im Nordosten von Mesclarra gelegenen Pokémon Center als Belohnung abholen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr fünf Trainer in der Umgebung von Westliche Zone 3 besiegt habt.

Was im Großen und Ganzen kein Problem darstellen sollte. Schaut euch die Wege und Plätze in der Umgebung haben und es sollte euch nicht vor große Schwierigkeiten stellen, fünf Trainerinnen und Trainer zu finden, die ihr bekämpfen könnt. Ihr findet etwa welche beim Hügel südlich des Pokémon Centers oder entlang der Straße Richtung Norden, die zum Gebirge führt.

Beachtet, dass die Pokémon-Level hier von 20 bis 30 reichen, stellt also sicher, dass euer Team dafür gerüstet ist. Zu den Pokémon-Typen, gegen die ihr hier kämpft, zählen Drache, Wasser, Unlicht, Flug und Elektro. Für die eigenen Pokémon empfehlen sich etwa die Typen Fee, Kampf und Pflanze.

Habt ihr fünf Trainerinnen und Trainer besiegt, kehrt zum Repräsentanten zurück und holt euch das Münzamulett ab.

Hier bekommt ihr das Münzamulett.

Wie komme ich schnell an Geld?

Abseits des Münzamuletts könnt ihr euch etwas dazuverdienen, indem ihr gefundene Objekte verkauft.

Haltet dazu nach den funkelnden Gegenständen Ausschau, die ihr an so ziemlich jeder Ecke der Paldea-Region findet. Besonders lohnenswerte Gegenstände findet ihr dabei in Östliche Zone 3 oder in der Brutzelwüste.

Dinge wie Sternenstaub, Steinknochen, Glattbrocken, Heißbrocken oder Nassbrocken (die Brocken findet ihr eher im Osten) lassen sich ebenso gut verkaufen wie Entwicklungssteine, die ihr nicht benötigt.

Reitet einfach auf eurem Pokémon durch die Spielwelt und sammelt alles Glänzende auf dem Boden ein, das ihr findet. In der Wüste habt ihr dafür natürlich mehr Platz, dafür erkennt ihr die glänzenden Objekte in der östlichen Zone 3 besser.

Verfügt ihr über ein Pokémon mit der Fähigkeit Mitnahme im Team, etwa Mauzi oder Phanpy, solltet ihr sie mitnehmen. Sie verschaffen euch gelegentlich mehr Items und je höher ihr Level ist, desto besser sind auch die Items.

Hier sind ein paar Sachen, die ihr für gutes Geld verkaufen könnt:

Gegenstand Verkaufspreis Riesennugget 20.000 Kometstück 12.500 Triperle 10.000 Duftpilz 7.500 Sternenstück 6.000 Nugget 5.000 Steinknochen 2.500 Glattbrocken 2.000 Heißbrocken 2.000 Nassbrocken 2.000 Sternenstaub 1.500 Perle 1.000 Sonnenstein 750 Mondstein 750 Feuerstein 750 Donnerstein 750 Pudersand 750 Prachtfeder 500

