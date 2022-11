Pokémon Karmesin und Purpur: Freundschaft und Zuneigung - Wie ihr sie prüft und mehr bekommt

Freundschaft (oder auch Zuneigung) gibt es auch in Pokémon Karmesin und Purpur wieder und das zeigt euch an, wie glücklich eure Pokémon mit euch als Trainerin oder Trainer sind.

Zugleich spielt dieser Wert bei der Entwicklung mehrerer Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur eine wichtige Rolle. In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alles, was ihr über Freundschaft und Zuneigung in den Spielen wissen müsst.

Inhalt:

Wie funktioniert Freundschaft?

Freundschaft ist ein Wert, der in Pokémon Karmesin und Purpur sowohl steigen als auch fallen kann. Abhängig von verschiedenen Aktionen, kann euer Pokémon mehr Zuneigung zu euch entwickeln oder auch verlieren.

Der primäre Nutzen der Freundschaft besteht darin, dass ihr damit bestimmte Pokémon entwickeln könnt.

Zugleich hat es in Pokémon Karmesin und Purpur hier und da Einfluss auf Kämpfe. So überleben Pokémon etwa manchmal einen Treffer, der sie ansonsten ausgeschaltet hätte, landen einen Volltreffer oder entgehen einem Treffer.

Aber wie findet ihr heraus, wie es um die Zuneigung bestellt ist?

Wie kann ich meinen Freundschaftswert prüfen?

Leider seht ihr den Freundschaftswert nicht in irgendeinem Menü oder dem Bericht zum jeweiligen Pokémon. Ihr müsst dafür einen bestimmten NPC aufsuchen.

Diesen NPC findet ihr in Pokémon Karmesin und Purpur in Garrafosa City.

Schaut in etwa in der Mitte der Stadt nach, die Frau befindet sich in der Nähe des großen Springbrunnens und neben ihr steht ein Marill. Sprecht diesen NPC an.

Ihr könnt ihr jedes beliebige Pokémon, egal ob aus eurem aktiven Team oder aus euren Boxen, zeigen und sie wird euch verraten, wie ihre Zuneigung ist.

Dabei gibt es verschiedene Stufen. Habt ihr ein Pokémon gerade erst gefangen, bekommt ihr wahrscheinlich folgendes zu hören: "Hm, seine Einstellung zu dir ist recht neutral. Ich hoffe, ihr lernt euch bald besser kennen."

Fällt die Zuneigung schon höher aus, klingt das so: "Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben!"

Bei einem Pokémon mit hohem Freundschaftswert sagt sie folgendes: "Ihr versteht euch ja richtig gut und habt bestimmt eine Menge Spaß zusammen!"

Sagt sie etwas von besten Freunden, erhält euer Pokémon auch ein entsprechendes Band.

Wie erhöhe ich den Freundschaftswert?

Im Grunde könnt ihr einfach schon die Zuneigung zu einem Pokémon verbessern, indem ihr in Pokémon Karmesin und Purpur Zeit mit ihm verbringt.

Nehmt sie in eurem Team mit und steigert ihren Level, was sich positiv auf die Freundschaft auswirkt. Wird das Pokémon im Kampf besiegt, fällt seine Zuneigung.

Zusätzlich gibt es in Karmesin und Purpur noch weitere Mechaniken. Ihr könnt etwa Pokémon neben euch laufen oder sie automatisch gegen andere Pokémon in der Umgebung Kämpfen und Items sammeln lassen.

Ebenso lässt sich ein Picknick veranstalten und ihr könnt die dabei Pokémon waschen, was sich positiv auf ihre Zuneigung auswirkt.

Außerdem gibt es noch das Item Sanftglocke. Gebt ihr dieses einem Pokémon zum Tragen, gewinnt es dadurch schneller an Zuneigung. Ihr könnt es bei den Botobeutel-Shops kaufen.

Darüber hinaus könnt ihr Pokémon mit einem Freundesball fangen, was sich positiv auswirkt.

Welche Pokémon entwickeln sich durch Zuneigung?

Bestimmte Pokémon entwickeln sich in Pokémon Karmesin und Purpur erst, wenn ihr Freundschaftswert hoch genug ist. Sobald er das erforderliche Niveau erreicht hat, muss das jeweilige Pokémon im Level aufsteigen und zum Teil noch andere Bedingungen erfüllen.

Bei folgenden Pokémon trifft das zu:

Azurill - Entwickelt sich zu Marill

- Entwickelt sich zu Marill Chaneira - Entwickelt sich zu Heiteira

- Entwickelt sich zu Heiteira Fluffeluff - Entwickelt sich zu Pummeluff

- Entwickelt sich zu Pummeluff Pichu - Entwickelt sich zu Pikachu

- Entwickelt sich zu Pikachu Riolu (Levelaufstieg bei Tag) - Entwickelt sich zu Lucario

(Levelaufstieg bei Tag) - Entwickelt sich zu Lucario Snomnom (Levelaufstieg bei Nacht) - Entwickelt sich zu Mottineva

(Levelaufstieg bei Nacht) - Entwickelt sich zu Mottineva Evoli (Levelaufstieg bei Nacht, ohne Attacke vom Typ Fee) - Entwickelt sich zu Nachtara

(Levelaufstieg bei Nacht, ohne Attacke vom Typ Fee) - Entwickelt sich zu Nachtara Evoli (Levelaufstieg bei Tag, ohne Attacke vom Typ Fee) - Entwickelt sich zu Psiana

(Levelaufstieg bei Tag, ohne Attacke vom Typ Fee) - Entwickelt sich zu Psiana Evoli (Levelaufstieg jederzeit, mit Attacke vom Typ Fee) - Entwickelt sich zu Feelinara

Viel Spaß dabei, euch mit euren Pokémon anzufreunden!

