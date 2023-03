Resident Evil 4 Remake als Anime? Seht hier die erste Folge im Ghibli-Stil

Ende dieser Woche erscheint endlich das Remake von Resident Evil 4. Das feiert Capcom vorab mit einer kurzen Anime-Episode, der uns vom Stil her ein wenig an die Filme aus dem Hause Ghibli erinnern - nur in etwas abgedrehter.

Habt ihr Resident Evil schon mal so bunt und verrückt gesehen?

Der Kurzfilm trägt den Namen "Leon and the mysterious Village" - zu Deutsch also "Leon und das mysteriöse Dorf" - und ist nicht einmal eine ganze Minute lang. Es soll sich dem Titel des Videos zu urteilen dabei um die erste Episode handeln.

Kurz und knackig ist der Inhalt der Folge erzählt. Ein gewisser Mr. Leon S. Kennedy, mit einer besonders schicken Lederjacke, die dem ein oder anderen sicher bekannt vorkommt, begibt sich auf die Suche nach Ashley. "Ich frage mich, wo Ashely hingegangen ist", fragt sich Leon laut und hat dabei eine Waffe in der Hand. Ahnt er Böses?

Wohl eher nicht, denn obwohl die Dorfbewohner rote Augen haben, jeder eine Heugabel oder Sichel in der Hand und versuchen sich ihm unheimlich zu nähern, versucht er sie weiter für seine Suchaktion zu begeistern. Es endet, wie es enden muss und der naive Protagonist wird angegriffen. Das Finale der ersten Folge ist ein wenig abgedreht, aber ihr könnt es euch ja selbst ansehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ein paar Sekunden eures Lebens, könnt ihr für diese witzige Aktion bestimmt opfern.

Eine nette, kleine Marketing-Aktion so kurz vor der Veröffentlichung von Resident Evil 4 Remake, findet ihr nicht?