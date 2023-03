Resident Evil 4 Remake: Nicht auf den See schießen! Fallt nicht auf Internet-Trolle herein

Das Remake von Resident Evil 4 lockt auch eine Menge Spielerinnen und Spieler an, die das Original nie gespielt haben.

Besonders die sollten aber vorsichtig sein und nicht alles glauben, was sie im Internet sehen und lesen. Trolle sind unterwegs!

Vorsicht vor dem See

Auf verschiedenen Plattformen, darunter Steam und TikTok, wird mit Beiträgen und Videos ein toller Bonus angedeutet, wenn ihr mit Leon auf einen See in der Spielwelt schießt.

Zu den versprochenen Belohnungen gehören besondere Outfits, Munition oder auch Waffen.

Kenner wissen aber, dass ihr nichts davon bekommt, sondern nur dem Tod begegnet. Wer den Anweisungen dieser vermeintlichen Tipps folgt, sorgt nur dafür, dass das Monster Del Lago zum Vorschein kommt und Leon kurzerhand verschlingt.

Von einer Belohnung ist in dem Fall keine Spur. Manche User tragen in den Kommentaren sogar noch ihren Teil dazu bei, indem sie behaupten, dass es funktioniert.

Letztlich ist es ein weiterer Beweis dafür, dass man nicht alles glauben sollte, was man im Internet lest. Wenn ihr also euren Tod im Spiel vermeiden möchtet, schießt nicht auf den See.