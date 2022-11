Schnell leveln in Modern Warfare 2 - So erreicht ihr Rang 55

Euer Level bestimmt in Call of Duty: Modern Warfare 2 eure Fortschritte und wie viel Ausrüstung ihr für den Kampf freischaltet.

Dabei gibt es in Call of Duty: Modern Warfare 2 zwei verschiedene Arten: Einmal den Spielerlevel und einmal den Waffenlevel. Für jeden Level gibt es individuelle Systeme und Belohnungen.

In unserem Guide verraten wir euch mit Methoden mit denen ihr in Modern Warfare 2 schnell leveln könnt, um weitere Waffen, Feldaufrüstung und mehr freizuschalten.

Inhalt:

Wie erhöhe ich meinen Level in MW2?

Wenn ihr Modern Warfare 2 spielt, könnt ihr auf zwei Arten Fortschritte erzielen:

Setzt eine Waffe effektiv ein und erhaltet Waffen-XP, die euer Waffenlevel steigern .

. Erfüllt Aufgaben und tötet Gegner (egal mit welcher Waffe oder Ausrüstung), wodurch ihr Spieler-XP erhaltet und euren Spielerlevel steigert.

Über den Waffenlevel schaltet ihr Aufsätze für Waffen und Camo-Herausforderungen frei. Allerdings ist nicht jeder Aufsatz nur für die Waffe gedacht, mit der ihr ihn freigeschaltet habt. Ihr könnt den Aufsatz mit einer Reihe kompatibler Waffen verwenden.

Ähnlich läuft es bei den Camos, die ihr durch Herausforderungen bekommt, wenngleich die goldenen Camos exklusiv für die jeweiligen Waffen gedacht sind, mit denen ihr sie freischaltet.

Durch Fortschritte beim Spielerlevel schaltet ihr wiederum Waffen, Killstreaks, Gadgets, Feldaufrüstungen, Extras und Loadouts frei.

Ihr beginnt auf Stufe eins und könnt bis auf Rang 55 aufsteigen. Je höher der Rang, desto mehr Spieler-XP benötigt ihr für den nächsten.

Wie kann ich in MW2 schnell leveln?

Unterschiedliche Dinge, die ihr in einem Match tun könnt, bescheren euch in Modern Warfare 2 sowohl Spieler- als auch Waffen-XP.

Eine der einfachsten Aufgaben ist, Gegner zu töten, was euch normalerweise 100 XP beschert. Abhängig vom Modus kann die Ausbeute anders ausfallen. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, etwa ob ihr dadurch jemanden schützt oder einen Verbündeten rächt.

Wer aber schnell leveln möchte, sollte sich nach besserten Möglichkeiten umschauen, um viele XP innerhalb kurzer Zeit zu sammeln.

Nachfolgend zeigen wir euch ein paar Methoden, um euren Level schnell zu erhöhen.

Doppel-XP-Tokens verwenden

Mithilfe der Doppel-XP-Tokens sammelt ihr natürlich schneller Erfahrungspunkte. Es gibt sowohl Tokens für den Spieler- wie auch für den Waffenlevel.

Die Tokens verdoppeln die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr am Ende eines Matches erhaltet. Allerdings habt ihr nur eine begrenzte Menge davon nach Abschluss der Kampagne und sie halten natürlich nicht unbegrenzt, sondern nur eine Zeit lang.

Tägliche Herausforderungen im Multiplayer und in Special Ops erfüllen

Eine gute Möglichkeit, eine hübsche Summe an Erfahrungspunkten zu bekommen, sind die täglichen Herausforderungen. Drei sind pro Tag verfügbar und ihr erhaltet für jede erfüllte Herausforderung 2.500 XP.

Normalerweise sind die Aufgaben relativ einfach, etwa drei Headshots mit Scharfschützengewehren erzählen, eine bestimmte Zahl an Gegnern mit einem spezifischen Extra töten oder einfach nur eine festgelegte Zahl an Feinden ausschalten.

Habt ihr alle drei täglichen Herausforderungen erfüllt, schaltet ihr eine Bonus-Herausforderung frei. Wenn ihr sie abschließt, erhaltet ihr dafür ganze 10.000 XP. Die Aufgaben unterscheiden sich nicht großartig von den normalen Herausforderungen, ihr müsst nur mehr Gegner töten oder andere Dinge häufiger tun.

Erwähnenswert ist hier auch, dass Special Ops, also die Koop-Missionen, ihre eigenen täglichen und Bonus-Herausforderungen haben. Ihr könnt also in unterschiedlichen Modi eine Menge Herausforderungen erfüllen.

Die effizientesten Spielmodi spielen

Die letzte Sache, die ihr wissen müsst, ist, welche Spielmodi euch in der kürzesten Zeit die meisten XP verschaffen.

Natürlich hängt die Zahl der Erfahrungspunkte, die ihr bekommt, von eurer Leistung im Match ab, aber es gibt einige Modi, die sich besser eignen als andere.

Ein Tipp ist zum Beispiel, Modi zu vermeiden, in denen ihr mehr tun müsst, als Gegner zu töten. Das sind etwa Domination, Headquarters, Hardpoint und andere, die euch XP auch für erfüllte Aufgaben geben. Das ist aber von euch und euren Teammitgliedern abhängig, bei manchen sind zudem die Respawns eingeschränkt.

Die besten Modi, um schnell zu leveln, sind die, bei denen das Eliminieren von Feinden im Fokus steht, also Free-For-All, Team Deathmatch oder Kill Confirmed.

Normalerweise erhaltet ihr 100 XP pro Kill. Boni gibt’s etwa durch Assists, das Aufsammeln von Hundemarken (die Verbündete und Gegner in Kill Confirmed fallen lassen) und Kills unter bestimmten Voraussetzungen.

In den erwähnten Modi sind die Respawnzeiten kurz und es gibt keine begrenzte Zahl an Leben. Ihr könnt euch ganz auf eure simple Aufgabe konzentrieren.

Es gibt einen besonderen Modus, der all diese Vorteile vereint und noch einen weiteren mitbringt: Invasion. Hier tragt ihr 20vs20-Matches auf großen Maps aus.

Gleichzeitig gibt es auf beiden Seiten viele Bots, die üblicherweise schneller getötet werden können als echte Spieler, da ihre Skills nicht so gut sind. Lauft ihr einem Bot über den Weg, ist er normalerweise nicht alleine, ihr könnt also im besten Fall gleich mehrere Kills abstauben.

Wenn ihr Glück habt, könnt ihr zudem mächtige Killstreaks einsetzen oder euch ein Fahrzeug schnappen, mit dem ihr eure Feinde einfach über den Haufen fahrt. Da können die Bots nicht viel machen.

All das sollte euch dabei helfen, schneller auf Stufe 55 bei Spieler- und Waffenlevel zu kommen.

