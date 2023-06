Spider-Man 2: Was passiert in der Story? Insomniac verspricht Überraschungen.

Peter Parker und Venom, das kennt ihr bereits aus dem Comics. In Insomniacs Spider-Man 2 trägt Peter ein Symbionten-Outfit, was sich entsprechend vertraut anfühlt, aber ihr solltet auf Überraschungen gefasst sein.

Das verspricht jedenfalls Creative Director Bryan Intihar und verweist dabei auf den Vorgänger.

Man macht sein eigenes Ding

Trotz aller Vertrautheit werde Insomniac mit diesem Thema sein eigenes Ding durchziehen, sagt er im Gespräch mit der Washington Post.

Blicken wir auf Teil eins zurück und an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für alle, die es noch nicht gespielt haben.

Weitere Meldungen zu Spider-Man 2:

Harry Osborn spielt dort etwa nicht eine solche prominente Rolle wie in früheren Spider-Man-Geschichten. Obendrein stirbt Tante May. Wenngleich das in Comics ebenfalls schon passierte, war das dort nie so früh der Fall wie im Spiel.

"Wir haben während der Entwicklung des ersten Teils hin und her überlegt, ob wir [Tante May] töten sollen, und ich denke, man wird [im neuen Spiel] ein ähnliches Thema sehen", sagt Intihar.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Ich denke, man wird Dinge sehen, die man sich als Fan erhofft, aber man wird auch einige Überraschungen erleben."

Spider-Man 2 soll im Herbst 2023 für die PlayStation 5 erscheinen, ein konkretes Release-Datum ist bisher noch nicht bekannt.