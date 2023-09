Starfield: Alle ID-Nummern als Liste: Waffen, Anzüge, Items, Geld, Fertigkeiten, Eigenschaften und mehr

Die ID-Nummern in Starfield sind die Macht, zumindest wenn ihr bereit seid zu cheaten. Mehr über das Cheaten, wie ihr die Konsolen aufruft und wie das alles funktioniert, das lest ihr hier: Cheats in Starfield benutzen.

Hier findet ihr dann ein paar sehr praktische Tabellen mit allen ID-Nummern in Starfield, für alles, was ihr im Spiel nur brauchen könnt. Sicher, schnell ein paar Credits machen ist eine Sache - dafür müsst ihr nicht mal cheaten, siehe Schnell Geld in Starfield verdienen. Hier wird es subtiler. Wechselt die Einstellung einer Fraktion, holt euch exakt die Ressource oder Munition, die ihr braucht, oder stellt einfach die Eigenschaften um, die ihr zum Charakterstart ausgewählt habt. Das geht alles in Starfield, wenn ihr nur die richtige ID-Nummer habt. Deshalb hier also die Liste aller IDs für Starfield.

ID-Nummern für Starfield, sortiert nach:

Waffen ID

Vom Messer bis zum Scharfschützengewehr findet ihr hier alles, inklusives solcher Exotenwaffen von der alten Erde.

Waffe ID AA-99 2BF65B Bogenschweißgerät 26D965 Auto-Rivet 26D964 Barrow Messer 26F181 Beowulf 4716C Big Bang 26D963 Breach 547A3 Bridger 26D96A Coachman 26D96B Kampfmesser 35A48 Cutter 16758 Weggeworfener Sidestar 2F413A Drum Beat 18DE2C Ecliptic Pistole 26D96E Eon 476C4 Equinox 1BC4F Grendel 28A02 Hard Target 546CC Kodama 253A16 Kraken 21. Feb 04 Lawgiver 2D7F4 Maelstrom 2984DF MagPulse 23606 Magshear 2EB3C MagShot 2EB42 MagSniper 2EB45 MagStorm 26035E Microgun 546CD Novablast Disruptor 26D968 Novalight 26D967 Alte Erde Sturmgewehr 26ED2A Alte Erde Jagdgewehr 21BBCD Alte Erde Schrotflinte 278F74 Orion 2773C8 Osmium Dolch 26D966 Pacifier 2953F8 Rattler 40826 Razorback 0FD6 Regulator 2CB5F Rettungsaxt 4F760 Shotty 26D960 Sidestar 26D95D Solstice 26D961 Tanto 26D8A3 Tombstone 2EB36 UC Navy Säbel 26D8A5 Urban Eagle 26D96D Va'ruun Inflictor 26D8A0 Va'ruun Painblade 26D8A2 Va'ruun Starshard 26D8A4 Wakizashi 26D8A1

Waffen-Mods ID

Waffen sind cool, aber erst die richtigen Mods geben ihnen den echten Schliff. Explosivgeschosse, Schalldämpfer, taktische Visiere, was darf es sein:

Waffen-Mods ID Verstärker 13366E Annihilator Munition 12C81B Anti-Personen FF442 Panzerbrechende Munition 2BDD72 Bashing FEA07 Berserker F437E Binärer Abzug 128C60 Kugelschlauch C521 Stoßfeuer 12C5B3 Dämpfer 132C55 Kompensator 133A85 Eckig F428E Entmutigend FC884 Abgereicherte Uraniumkugeln 12FFAC Disassembler 1625EB Doppelläufige Mündung 12B493 Trommelmagazin 1230C6 Elektromagnetische Strahlen 133669 EM-geladenes Geschoss 1285F1 Ergonomischer Griff 1230CE Explosiv FA8D6 Explosive Kugeln 2BDD74 Erweitertes Magazin FFA3B Exterminator 15DD18 Flechette Trommelmagazin 12B478 Flechette Großes Magazin 12B47A Flechette Kugeln 1285F2 Flechette Tactisches Magazin 12B479 Fokallinse 12DF14 Fokussierdüse 12DF15 Klappbarer Schaft 4A7A8 Vordergriff mit Laservisier 15F475 Vordergriff mit Recon-Laservisier 13136C Frenzy FC8A4 Vollautomatisch 133A91 Furious EA117 Leuchtzielgeräte 132C44 Gut Buster Kugeln 1230D8 Haarabzug 245FAB Von Hand laden EA0BA Hochleistung 133A72 Hochgeschwindigkeit 133A74 Hitman 122F1C Hornissennest 1230F4 Zündstrahlen 3997AF Zündend F2013 Zielvisier 245FAE Blutung FEA49 Große Batterie 12DF0D Großes Magazin 132C4A Laser-Visier 1F0A2C Langer Lauf 14AFD8 Langes Zielfernrohr 12A783 Magnetische Schienen 12A79F Med Theft FFA3C Mittleres Magazin 4A741 Mittleres Zielfernrohr 12D04D Mündungsbremse 14629D Übertaktet 1230C2 Eindringende Kugeln 1298AE Gift 319AEC Präzisionsabstimmung 12DF12 Schnellfeuer FEA04 Aufklärungs-Laservisier 1341F0 Aufklärungszielfernrohr 12C812 Rotpunktvisier 87533 Reflexvisier 132C43 Abgenommene Abdeckung 5B98F Halbautomatisch 1341F9 Zerschmetternd F4557 Geschützter Griff 12454F Schockladungsband 12A787 Kurzer Lauf 129F42 Kurzes Zielfernrohr 1,34E+12 Kurzer Schalldämpfer 8342F Spung-Schuss 31C0C4 Flintenlaufgeschosse 1285F0 Kleine Batterie 12DF0C Kleines Magazin 133A79 Raumfahrttauglich F7321 Stabilisierender Lauf 1462A1 Stabilisierender Schaft 12DF04 Staggering E8D64 Standard-Lauf 10BCD9 Standard-Batterie 2EE2F Standard-Sprenggeschosse 445A6 Standard Flechette Magazin 9B736 Standard-Magazin 245FB3 Standard-Whitehot-Munition 44C42 Stealth-Laser 12A7C7 Schaft 1,93E+07 Schalldämpfer 245FB7 Taktische Batterie 12DF0B Taktischer Knickschaft 12B475 Taktischer Griff 133A80 Taktisches Magazin 12A78A Taktischer Schaft 13381D Tech-Lauf 191F1 Tesla 31C0C6 Tesla Pylone 1230F5 Titan-Bauweise FFA3D Whitehot Kugeln 2BDD73

Munition ID

Die beste Waffe bringt nichts ohne Munition, daher hier die IDs für all die Munition, die es in Starfield gibt.

Munition ID .27 Kaliber 2B559C .43 MI Array 2B559A .43 Ultramag 2B5599 .45 Kaliber ACP 2B5598 .50 Kaliber Caseless 2B5597 .50 MI Array 2B5596 1,5KV LZR-Patronen 2BAE3F 11MM Hülsenlos 2B5595 12,5MM ST Niet 2B5594 12G Schrotflintenpatrone 547A1 15X25 CLL Schrotflintenpatrone 2B4AFC 3KV LZR-Patrone E8EC 40MM XPL 2B5592 6,5MM CT 2B5590 6,5MM MI Array 2B558F 7,5MM Whitehot 2B558E 7,62x39MM 2B558D 7,77MM Hülsenlos 4AD3E 9x39MM 2B559B Hülsenlose Schrotflintenpatrone 2B4AFB Schwere Partikelladung 2B558B Leichte Partikelladung 2B558A

Raumanzüge, Helme und Packs

Vom schlichten Constellation-Überzieher bis zum experimentellen Nishina-Raumanzug findet ihr hier die IDs für alle Anzüge, Helme und Packs.

Anzüge, Helme, Packs ID Gepanzertes UC AntiXeno-Pack 10A25D Schwarzer Graviplas-Helm 1466F6 Schwarzer offener Graviplas-Helm 1466FA Kopfgeldjäger-Suchpack 1C0F34 Kopfgeldjäger-Helm 1C0F32 Kopfgeldjäger-Raumanzug 228570 Kopfgeldjäger Stalking-Pack 1C0F35 Kopfgeldjäger-Verfolgungspack 1C0F33 Broken Constellation Helm 2EDE9C Brauner Graviplas-Helm 1466F7 Constellation Pack 1E2B19 Constellation Helm 1E2B17 Constellation-Raumanzug 1E2B18 Cydonia-Pack 3B423 Cydonia-Helm 3B424 Deep Mining Pack 2EDF1F Deep Mining Helm 52792 Deep Mining Raumanzug 5278E Deep Recon Pack 169F55 Deep Recon Helm 169F54 Deep Recon-Raumanzug 2265AE Deepcore-Pack FD333 Deepcore-Helm 6ABFF Deepcore-Raumanzug 6AC00 Deepseeker Pack 16D15B Deepseeker-Helm 16D15C Deepseeker-Raumanzug 16D2C4 Deimos-Pack 26BEF Deimos-Helm 26BF0 Deimos-Raumanzug 26BF1 Deimos Tunnel Pack 26BF2 Ekliptik-Pack 166407 Ekliptik-Helm 228829 Ekliptik-Raumanzug 22856F Entdecker-Pack 169F51 Explorer-Helm 169F50 Explorer-Raumanzug 2265AF Festlicher Neocity-Poncho 9F0F6 Erster-Soldat-Helm 21F3F4 Generdyne-Garde-Helm 3CD812 Gran-Gran's Helm 1F22BC Gran-Gran's Raumanzug 1F22BB Graviplas-Merc-Helm 781F7 Grauer Graviplas-Helm 1466F8 Grauer offener Graviplas-Helm 1466FC Bodencrew-Pack 2392B3 Bodencrew-Helm 2392B4 Bodencrew-Raumanzug 2392B5 Highschool-Rucksack 3A77 Endzündlicher Experimenteller Nishina-Raumanzug 65925 Brandsatz UC AntiXeno-Helm 10A25E Mantis-Pack 16640B Mantis-Helm 16640A Mantis-Raumanzug 226299 Mark I-Pack 1754E Mark I Helm 1754F Mark I-Raumanzug 1754D Söldner-Pack 16E0B6 Söldner-Helm 16E0B5 Söldner-Raumanzug 226296 Quecksilber-Pack 1D0F95 Quecksilber-Helm 1D0F94 Quecksilber-Raumanzug 1D0F96 Monster-Kostüm 225FC9 Navigator-Pack 67C95 Navigator-Helm 67C93 Navigator-Raumanzug 67C94 Neon-Sicherheitshelm 1F73EF Alte Erde Pack 3084C Alte Erde Helm 3084D Alte Erde Raumanzug 3084E Offener Graviplas-Helm 781F8 Operative Helm 16E0C3 Peacemaker Pack 13F97C Friedensstifter-Helm 13F97B Friedensstifter-Raumanzug 13F97D Piraten-Angriffs-Helm 66822 Piraten-Angriffs-Raumanzug 66821 Piraten-Charger-Helm 66827 Piraten-Charger-Raumanzug 66826 Piraten-Korsar-Helm 66829 Piraten-Korsar-Raumanzug 66828 Piraten-Raubzugspack 66824 Piraten-Scharfschützen-Helm 6682B Piraten-Scharfschützen-Raumanzug 6682A Piraten-Überlebenspack 66825 Ranger-Pack 1E2AF7 Ranger-Helm 1E2AC1 Ranger-Raumanzug 227CA0 Reaktiver experimenteller Nishina-Helm 65926 Abstoßende Explorer-Raumanzug 22B8F6 Ryujin-Wächter-Helm 37A34F Helm für Sicherheitspersonal 165718 Sentinel's UC Antixeno-Raumanzug 7B2B9 Schocktrooper-Pack 169F59 Shocktrooper-Helm 169F58 Shocktrooper-Raumanzug 2265AD Space Trucker Pack 16E0BB Space-Trucker-Helm 16E0BD Space Trucker-Raumanzug 21C780 Star Roamer Pack 3,00E+90 Star-Roamer-Helm 3E8F Star Roamer Raumanzug 4,00E+78 Starborn-Raumanzug Astra 1,20E+188 Starborn Raumanzug Avitus 1CBA52 Starborn-Raumanzug Bellum 1CBA4E Starborn-Raumanzug Gravitas 21C77E Sternzeit-Raumanzug Locus 1CBA4A Sternzeit-Raumanzug Materia 1CBA49 Sternzeit-Raumanzug Solis 2D7365 Sternzeit-Raumanzug Tempus 2D7346 Sternzeit-Raumanzug Tenebris 1CBA4D Starborn-Raumanzug Venator 21C77F SY-920 Pilotenpack 1773BD SY-920 Helm 2F4B39 SysDef Ace-Raumanzug 2AAF44 SysDef Panzerhelm 398107 SysDef Assault-Raumanzug 398104 SysDef Combat-Raumanzug 39810A SysDef Pack 398105 SysDef Aufklärungs-Raumanzug 398108 SysDef Helm 398106 SysDef Raumanzug 398103 System Def Ace-Helm 2AAF45 Blaugrüner Graviplas-Helm 1466F9 Teal Open Graviplas Helm 1466FD Tracker Alliance Pack 166402 Tracker Alliance Helm 166403 Tracker-Allianz-Raumanzug 166404 Trident-Wächter-Helm 14E44E Tunnel Mining Pack 29C7A UC Ace Pilot Pack 16640E UC Ace Pilot Helm 16640F UC Ace Raumanzug 166410 UC AntiXeno-Raumanzug 206130 UC Gepanzerter Helm 25780B UC Combat Raumanzug 257808 UC Marine Pack 257807 UC Marine-Helm 257806 UC Marine-Raumanzug 257805 UC Sec Combat Spacesuit EF9B0 UC Sec Aufklärungs-Raumanzug EF9AF UC Sec Spaceriot Helm EF9B2 UC Sec Starlaw-Raumanzug EF9AE UC Security Helm 25E8D5 UC Security Pack EF9AC UC Security Helm EF9B1 UC Security Raumanzug EF9AD UC Shock Armor Pack 21A86C UC Startroop-Raumanzug 257809 UC Urbanwar Helm 21A86B UC Urbanwar Raumanzug 21A86A UC Vanguard Pilot Pack 2E3D4F UC Vanguard Helm 248C0E UC Vanguard Raumanzug 248C0F UC Wardog-Raumanzug 25780A Va'ruun Pack 16D3D0 Va'ruun-Helm 16D3D1 Va'ruun-Raumanzug 227CA3

Rüstungs-Mods ID

Nicht nur Waffen lassen sich in Starfield modifizieren, das geht auch mit Anzügen. Sensoren, mehr Sauerstoff, Schutzschilde, alles Mögliche könnt ihr euch mit diesen IDs holen.

Rüstungs-Mods ID Ausgewogenes Boostpack 3E612F Ballistische Abschirmung 3AD4D9 Basis-Boostpack 3E6131 EM-Abschirmung 3AD4DA Notfallhilfe 34BAA3 Energieabschirmung 3AD4DB Exo-Servos 3A83E7 Explosive Abschirmung F77AA Extra Kapazität 24529A Gravitische Verbundwerkstoffe F77B7 Hacker 2C43DA Schutz vor Gefahren 1CAC94 Schwere Abschirmung F77AF Brandsätze 2983 Sanitäter 34BAA4 Optimierte Servos 3A83E1 Sauerstoff-Reserve 50AB3 Eingepackt 3A83EA Energie-Boostpack 3E6130 Regeneration 34BAA6 Sensor-Array 3A83D9 Boostpack mit Sprungkapazität 3E6132 Techniker 1336BC

Fertigkeiten ID

Wer hat schon Zeit, alle Fertigkeiten in Starfield einzeln freizuschalten? Holt euch mit der ID, was eurem Charakter noch zum Space-Alleskönner fehlt.

Fertigkeiten ID Art Boxen 2C59DF Physisch Zelluläre Regeneration 28AE14 Physisch Tarnung 2C555E Physisch Dekontamination 2CE2A0 Physisch Energiewaffendissipation 2C59E2 Physisch Umweltbedingte Konditionierung 28AE17 Physisch Fitness 2CE2DD Physisch Gymnastik 28AE29 Physisch Kampfsportarten 2C5554 Physisch Neurostrikes 2C53B4 Physisch Ernährung 2CFCAD Physisch Schmerz-Toleranz 2CFCAE Physisch Verjüngung 28AE13 Physisch Tarnung 2CFCB2 Physisch Gewichtheben 2C59D9 Physisch Wohlbefinden 2CE2E1 Physisch Handel 2C5A8E Social Täuschung 2CFCAF Social Diplomatie 2C59E1 Social Gastronomie 2C5A94 Social Anstiftung 2C555D Social Einschüchterung 2C59DE Social Isolation 2C53AE Social Führungsqualitäten 2C890D Social Manipulation 2C5555 Social Verhandlung 2C555F Social Außenposten-Management 23826F Social Überredung 22EC82 Social Plündern 28B853 Social Schiffskommando 2C53B3 Social Diebstahl 2C555B Social Xenosoziologie 2C53B0 Social Panzerung durchdringen 27DF94 Kampf Ballistik 2CFCAB Kampf Verkrüppelung 27CBBA Kampf Zerstörungen 2C5556 Kampf Duellieren 2CFCB0 Kampf Zertifizierung für schwere Waffen 1,47E+40 Kampf Außer Gefecht setzen 27DF96 Kampf Laser 2C59DD Kampf Treffsicherheit 2C890B Kampf Partikel-Strahlen 27BAFD Kampf Pistolen-Zertifizierung 2080FF Kampf Schnelles Nachladen 2C555A Kampf Gewehr-Zertifizierung 2CE2E0 Kampf Scharfschießen 2C53AF Kampf Schrotflinte Zertifizierung 27DF97 Kampf Scharfschützen-Zertifizierung 2C53B1 Kampf Zielschießen 2C59DA Kampf Aneutronische Fusion 2C2C5A Wissenschaft Astrodynamik 2C5560 Wissenschaft Astrophysik 27CBBB Wissenschaft Botanik 2C5557 Wissenschaft Chemie 2CE2C0 Wissenschaft Geologie 2CE29F Wissenschaft Medizin 2CE2DF Wissenschaft Außenposten Technik 2C59E0 Wissenschaft Planetare Bewohnbarkeit 27CBC2 Wissenschaft Forschungsmethoden 2C555C Wissenschaft Scannen 2CFCB1 Wissenschaft Raumanzug-Design 27CBC3 Wissenschaft Besondere Projekte 4CE2D Wissenschaft Vermessung 27CBC1 Wissenschaft Waffentechnik 2C890C Wissenschaft Zoologie 2C5552 Wissenschaft Automatisierte Waffensysteme 27B9ED Tech Ballistische Waffensysteme 2CE2C2 Tech Boost-Assault-Training 8C3EE Tech Boost-Pack-Schulung 146C2C Tech EM-Waffensysteme 2C53B2 Tech Energie-Waffensysteme 2C59DB Tech Triebwerk-Systeme 2CE2DE Tech Raketenwaffensysteme 2C5558 Tech Partikelstrahl-Waffensysteme 2C2C5B Tech Nutzlasten 143B6B Tech Steuerung 2CFCAC Tech Robotik 2C5553 Tech Sicherheit 2CE2E2 Tech Schutzschild-Systeme 2C2C59 Tech Raumschiff-Design 2C59DC Tech Raumschiff-Engineering 2AC953 Tech Zielsteuerungssysteme 2C5559 Tech

Eigenschaften ID

Hier die IDs der Charaktereigenschaften, die ihr zum Start des Spiels auswählt. Falls ihr doch noch das Traumhaus haben wollt, den riesigen Fan oder eure Eltern treffen.

Eigenschaften ID Außerirdische DNA 227FDA Traumhaus 227FDF Empath 227FD6 Extrovertiert 227FD7 Freestar-Kollektiv-Siedler 227FD5 Heldenverehrung 227FD9 Introvertiert 227FD8 Kinderkram 227FDE Neon-Straßenratte 227FD3 Erleuchtete Erziehung 227FD2 Universale Erziehung 227FD1 Serpent's Embrace 227FD0 Abgelegen 227FE2 Taskmaster 227FE0 Terra Firma 227FE1 Bürger United Colonies 227FD4 Gesucht 227FDD

Charakter-Hintergründe ID

Dass euer Charakter in Starfield ein Türsteher war, stellt sich als Fehler heraus? Kein Problem, hier sind all die IDs für die Charakterhintergründe.

Charakter-Hintergrund ID Bestienjäger 22EC76 Türsteher 22EC81 Kopfgeldjäger 22EC80 Koch 22EC7F Kampfsanitäter 22EC7E Cyber-Läufer 22EC7D Kybernetiker 22EC7C Diplomat 22EC7B Forscher 22EC79 Datei nicht gefunden 2DFD1A Gangster 22EC78 Heimkehrer 22EC77 Industrieller 22EC7A Fernreisender 22EC75 Pilger 22EC73 Professor 22EC72 Ronin 22EC74 Bildhauer 22EC71 Soldat 22EC70 Weltraum-Schurke 22EC6F Xenobiologe 22EC6E

Fraktionen ID

Es gibt eine Reihe an verschiedenen Fraktionen in Starfield und mit den richtigen IDs habt ihr sie alle im Griff.

Fraktionen ID Crimson Fleet 10B30 Freestar Collective 6,38E+07 Freestar Rangers 96529 House Va'ruun 2758C5 Neon / Ryujin Industries 26FDEA Red Mile 2B209D Ryujin Industries 17CF8D Trade Authority 22E53D United Colonies 5BD93 Xenofresh Corporation 22892D

Ressourcen und Materialien

Die vielleicht wichtigsten IDs: Mit den richtigen Materialien und Ressourcen könnt ihr in Starfield alles tun. Raumschiffe und Außenposten bauen zum Beispiel.

Materialien und Ressourcen ID Adaptiver Rahmen 246B6A Kleber 55B1 Aldumite 5DEC Aldumit-Bohrgerät 202F5A Außerirdisches genetisches Material C1F57 Alkane 5570 Aluminium 557D Aminosäuren 55CD Schmerzmittel 55A9 Antibiotika 2F4436 Antimikrobielle Mittel 55AB Antimon 557B Argon 5588 Aromatisch 55B8 Aurora 2C5884 Austenitischer Verteiler 246B7C Kampfstoff 2A5024 Benzol 5585 Beryllium 57D9 Biosuppressivum 55B2 Schwarzes Loch Herz 122EA8 Butter 2C7C0A Caelumit 788D6 Cäsium 57DF Can-uck! Poutine 2C7231 Carboxylsäuren 5586 Käse 1FC9C1 Chlor 557C Chlorsilane 557E Chunks Cola 249C52 Kobalt 5575 Kommunikationsrelais 246B64 Steuerstab 246B7B Kupfer 5576 Kosmetisch 55A8 CQB-X 29A85E Impressum F Bohrstangen A Bohrturm 20A02F Zwergstern-Herz 122EB6 Dysprosium 5569 Ei 2C7222 Notfall-Kit 2A9DE8 Europium 5,70E+02 Faser 55AF Fasern (Wurzel) 260DF0 Fasern (Gewebe) 24F5C3 Fluor 5577 Gold 5579 Herz+ 29CAD9 Helium-3 558E Hochreißfestes Spidroin 55AA Hippolyta 2C5883 Hyperkatalysator 29F40D Immunstimulierendes Mittel 55B3 Indikit 4BA37 Indicit-Wafer 203EB4 Infanterie Alpha 29A85C Ionenflüssigkeiten 557A Iridium 558A Eisen 556E Isozentrischer Magnet 246B77 Isotopisches Kühlmittel 246B76 Blei 5568 Liquor 29B04F Lithium 557F Schmiermittel 55BA Luxustextil 559E Mag Druckbehälter 246B70 Med-Pack ABF9 Membrane 55B0 Speicher-Substrat 559B Quecksilber 27C4A1 Metabolisches Mittel 29F3FC Mikrosekunden-Regulator 246B5F Molekularsieb 246B75 Monopropellant 246B74 Neodym 5580 Neon 5587 Nickel 5572 Nudeln 2C7240 Nuklearer Brennstab 246B79 Nährstoff 777FD Dekoratives Material 55A7 Palladium 5574 Paramagnon-Leiter 246B73 Pigment 29F400 Platin 5573 Plutonium 558C Polymer 55A6 Polytextil 246B72 Positronenbatterie 246B71 Stromkreislauf 246B5C Reaktives Messgerät 246B6F Rotes Fleisch 304D0 Rothizit 28DF Rothizit-Magnet 203EB2 Dichtungsmittel 55CC Beruhigungsmittel 55AD Halbmetallplättchen 246B6D Silber 556A Lösungsmittel 55CE Gewürz 55AC Squall 2A9DE7 Sterile Nanoröhren 246B6C Stimulans 55AE Strukturelles Material 55B9 Unterriesenherz 122EB1 Substrat-Molekül-Sieb 202782 Unterkühlter Magnet 246B69 Synapse Alpha 2C5880 Synthameat-Huhn 2C7242 Tantal 556F Tasin 5DED Tasin Supraleiter 203EAF Tau-Grad-Rheostat 246B68 Tetrafluoride 5578 Titan 556D Toxin 55CB Trauma-Paket 29A847 Wolfram 556B Uran 5589 Vanadium 558B Veryl 5DEE Veryl-behandelter Verteiler 203EB0 Vytinium 5DEF Vytinium-Brennstab 203EB3 Wasser 5591 Notstromversorgung 143CB2 Xenon 57DD Ytterbium 5571 Null-Draht 246B65 Null-G-Kardan 246B66

