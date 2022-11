The Witcher 3 bringt die faltige Nilfgaard-Rüstung aus der Netflix-Serie ins Spiel

The Witcher 3: Wild Hunt wird am 14. Dezember per Next-Gen-Upgrade auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S gebracht. Neben vielen Optimierungen bringt der Sprung auf die nächste Generation aber auch eine fragwürdige Veränderung mit sich, denn auch die seltsamen Nilfgaard-Rüstungen aus der Netflix-Serie erhalten mit dem Upgrade Einzug in das Spiel.

Das Upgrade bringt viel Gutes - und dann wäre da noch die Nilfgaard-Rüstung

Schon als erste Bilder vom Set der Witcher-Serie von Netflix im Netz auftauchten, wunderten sich Fans über die nilfgaardischen Rüstungen, die einfach nur merkwürdig faltig aussahen. In einem Trailer zur Complete Edition ist diese umstrittene Rüstung für einen winzigen Augenblick zu sehen. Sie stammt aus einer frühen Zwischensequenz.

Es gibt aber noch Hoffnung, denn es könnte durchaus sein, dass das Netflix-Outfit nur ein optionales Feature ist und in den Einstellungen ein- oder ausgestellt werden kann. Einen alternativen Kleidungsstil im Netflix-Design gibt es auch für Geralt, diese sieht aber deutlich besser aus.

Aber seid nicht zu zerknittert, denn abseits davon gibt es nicht viel, worüber es sich lohnen würde zu meckern. Das Upgrade beschert euch nämlich volle DualSense-Unterstützung, verbesserte Texturen, Gebäude, Landschaften sowie Reflektionen, Raytracing, FSR 2.1 und DLSS 3, einen Fotomodus, neue Kameraoptionen, Cross-Progression und vieles mehr.