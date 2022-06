Xenoblade Chronicles 3 vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Schon bald veröffentlicht Nintendo das von Monolith Soft entwickelte Xenoblade Chronicles 3. Der neueste Teil der Reihe erscheint am 29. Juli 2022 für die Nintendo Switch.

Alles, was ihr zur Vorbestellung von Xenoblade Chronicles 3 wissen müsst, lest ihr hier in unserem Guide. Wir zeigen euch die verschiedenen Editionen und Bonusinhalte, die ihr bekommen könnt.

Wo kann ich Xenoblade Chronicles 3 vorbestellen?

Die Standard Edition von Xenoblade Chronicles 3 umfasst nicht mehr als das Spiel selbst auf einer Cartridge. Der Preis für diese Edition liegt bei 59,99 Euro (UVP).

Standard Edition vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3?

Ja, es gibt eine Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3. Nintendo hat sich diesmal dazu entschieden, sie exklusiv im eigenen My Nintendo Store anzubieten. Vorbestellungen werden ab Ende Juli möglich sein. Über den Link unten kommt ihr zur Nintendo-Seite und könnt dort euer Interesse an dieser Version bekunden.

Neben dem Spiel umfasst die Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3 ein Steelbook zum Spiel, ein Softcover-Artbook mit 250 Seiten und eine Verpackung mit einem von Masatsugu Saito gestalteten Artwork.

Vorab hat das Unternehmen aber auch schon darauf hingewiesen, dass es bei der Collector's Edition zu Verzögerungen kommt. Aber: Das betrifft nicht das Spiel selbst. Das heißt, wenn ihr die Collector's Edition bei Nintendo bestellen könnt, erhaltet ihr das Spiel pünktlich zum Release. Der Rest der Sammlerausgabe wird voraussichtlich im Herbst 2022 kostenlos separat verschickt.

Xenoblade Chronicles 3 - Collector's Edition vorbestellen

Die Collector's Edition von Xenoblade Chronicles 3.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Xenoblade Chronicles 3 2?

Aktuell ist uns kein Vorbestellerbonus für Xenoblade Chronicles 3 bekannt. Sollte es noch welche geben, informieren wir euch hier darüber.

Weitere Meldungen zu Xenoblade Chronicles 3: