Zelda Breath of the Wild: Neue Mipha-Statue jetzt vorbestellbar

First 4 Figures hat die nächste Statue in seiner Reihe zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild vorgestellt.

Als Nächstes ergänzt Mipha das Aufgebot der bisher verfügbaren PVC-Statuen zu Breath of the Wild und ist ab sofort vorbestellbar.

Erscheint zum Jahresende

Bei First 4 Figures könnt ihr euch derzeit die Exclusive Edition von Mipha vorbestellen.

Die Figur ist circa 22,5 cm hoch, 16,5 cm lang und 20,8 cm breit, sie wiegt rund ein halbes Kilo. Mit der Exclusive Edition könnt ihr sie euch inklusive zweier LED-Funktionen im Standfuß sichern und erhaltet außerdem eine besondere Verpackung.

Weitere Meldungen zu Zelda: Breath of the Wild:

Der Preis beträgt 137,99 Dollar, bis zum 7. Juni 2022 könnt ihr indes noch von einem Early-Bird-Preis in Höhe von 114,99 Dollar profitieren. Die Veröffentlichung ist für das vierte Quartal 2022 geplant.

"Die hochdetaillierte Mipha-PVC-Statue ist von ihrem offiziellen Artwork aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert", heißt es. "Mipha steht in einer sanften Pose mit ihrer Hand, die sie sanft auf ihre Brust drückt; ihre andere Hand schwingt die Lichtschuppenlanze."

Bisher hat First 4 Figures bereits PVC-Statuen zu Link, Zelda und Revali aus Breath of the Wild veröffentlicht. Auch einen Hylia-Schild gibt es.

Vorbestellungen sind über die Webseite von First 4 Figures möglich.