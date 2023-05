Zelda Tears of the Kingdom: Auch nach Update 1.1.2 könnt ihr weiter Items duplizieren.

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.1.2 hat Nintendo mehrere Glitches in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom entfernt, durch die ihr Items duplizieren konntet.

Nach diesem neuen Update wurde nun aber auch schon eine neue Methode beziehungsweise ein neuer Glitch entdeckt. Und es wird vermutlich nicht der letzte Glitch sein.

So müsst ihr vorgehen

Wenngleich dieser neue Item-Duplication-Glitch etwas umständlicher auszuführen ist als die bisherigen Methoden und auch nicht so lohnenswert. Aber er funktioniert. Noch.

Wie das Ganze vonstatten geht, zeigt euch zum Beispiel das folgende Video:

Hier haben wir außerdem noch die Vorgehensweise für euch aufgeschrieben, falls ihr kein Video anschauen wollt:

Speichert das Spiel. Nehmt das Item, das ihr duplizieren möchtet, und fusioniert es mit einer Waffe. Nehmt mit Link eine Wurfhaltung ein, als ob ihr die Waffe wegwerfen würdet. In dieser Haltung drückt ihr den Minus-Button, um die Map zu öffnen. Wechselt hier den Bildschirm zu den Erinnerungen. Wählt eine Erinnerung aus, die ihr euch anschauen möchtet. Spielt sie ab und drückt X sowie den Plus-Button, um sie zu überspringen. Wiederholt das Gleiche bei drei weiteren Erinnerungen. Drückt nun den Plus-Button, um zum Speichern-Bildschirm zu gelangen. Ladet den Spielstand, den ihr zu Beginn dieses Vorgangs angelegt habt.

Auch dieser Glitch dürfte vermutlich von Nintendo behoben werden. Aber wie gesagt, es werden sich mit Sicherheit noch andere Methoden finden.