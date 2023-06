Zelda: Tears of the Kingdom enthält zwei geheime Gleiter-Skins - Ein Hinweis auf kommende Amiibo?

Dataminer haben zwei bisher ungenutzte Gleiter-Skins in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom entdeckt.

Nun wird spekuliert, dass die ein Hinweis auf möglicherweise noch folgende Amiibo-Figuren sein könnten.

Um welche Skins geht es?

Die Designs dieser beiden Gleiter-Skins basieren (via FayerWayer) auf Prinzessin Zelda und Ganondorf.

Zwar sind bereits viele Gleiter-Designs vorhanden, aber diese beiden sind nach bisherigem Stand nicht im Spiel verfügbar, aber in den Spieldateien.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Manche Fans vermuten, dass die Entdeckung ein möglicher Hinweis auf noch kommende Amiibo-Figuren sein könnte.

Bisher wurde lediglich eine neue Link-Figur als Amiibo zu Tears of the Kingdom veröffentlicht. Scannt ihr sie, erhaltet ihr einen besonderen Stoff für Links Parasegel.

Dieser Stoff trägt wie Identifikationsnummer 1048 in den Spieldateien, bei den ungenutzten Designs sind es die Nummern 1049 und 1050.

Ein YouTube-Video (seht ihr nachfolgend) des Accounts Lootward zeigt bereits diese beiden Stoffe bei 3:10 und 3:35:

Letztlich wäre es wohl überraschend, wenn Nintendo nicht noch weitere Amiibo zu Tears of the Kingdom abliefert, besonders zu zwei der Hauptfiguren. Diese Entdeckung könnte ein wirklich konkreter Hinweis darauf sein.