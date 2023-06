Zelda Tears of the Kingdom: Fans entdecken bisher einfachsten Glitch zum Duplizieren von Items.

Seit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurden bereits mehrere Glitches entdeckt, mit denen sich Items duplizieren lassen.

Einige davon hat Nintendo jüngst mit einem Patch beseitigt, jetzt gibt es aber schon wieder einen neuen und der ist der bisher einfachste.

Was müsst ihr tun?

Für den neuesten Glitch müsst ihr nur einen bestimmten Ort aufsuchen und ein paar Pfeile abfeuern, an denen Materialien mit Fuse angebracht sind.

Dazu seht ihr weiter unten auch ein Video, aber darin könnten euch ein paar Spoiler erwarten. An den Ort, den ihr für diesen Glitch erreichen müsst, gelangt ihr erst in einem späteren Teil der Story. Schaut das Video also lieber nicht, bevor nicht direkt vor dem finalen Dungeon des Spiels seid.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Nun gut, ihr wurdet gewarnt. Um diesen Glitch zu nutzen, müsst ihr an einen Ort namens "Tobio's Hollow Chasm" reisen. Ihr könnt nach unten in eine Höhle gehen (wo vorher der Aufzug war). Folgt dem Pfad nach unten, bis ihr ungefähr die Koordinaten 1021, -2261, -0156 erreicht. Dreht euch nun um, bis ihr die Stalaktiten vor euch habt.

Stellt nun sicher, dass ihr einen Multi-Shot-Bogen ausrüstet und fusioniert das Material, das ihr duplizieren möchtet, damit. Zielt und feuert nach oben in Richtung des unteren Teils des Stalaktiten. Die Pfeile verschwinden, aber die Items fallen ab.

Lauft hin und sie fallen auf den Boden. Nehmt sie schnell auf, bevor sie weiter nach unten in die Höhle rollen.