Zelda Tears of the Kingdom: Neuer Speedrun-Rekord liegt bei unter einer Stunde.

Ein erster Speedrunner hat es nun geschafft, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in weniger als einer Stunde zu beenden.

Zdi6923 hat auf seinem YouTube-Kanal bereits verschiedene Speedruns geteilt, jetzt aber den neuen Rekord aufgestellt.

Dabei wird es wohl nicht bleiben

Die neue Rekordzeit für einen "Any%"-Durchgang liegt damit bei 59 Minuten und 22 Sekunden (via speedrun.com).

Damit hat Zdi6923 den vorherigen Rekord von SlyZorua (eine Stunde, zwei Minuten und 42 Sekunden) noch einmal unterboten.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Den Großteil der Zeit verbringt Zdi6923 in seinem Run im Himmel, um die verschiedenen Fähigkeiten von Link zu erlangen. Nachdem es schließlich nach unten geht, folgt recht schnell der Weg hin zum Ende.

Nachfolgend könnt ihr euch den Speedrun anschauen, aber achtet natürlich auf Story-Spoiler:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Je länger die Spielerinnen und Spieler Tears of the Kingdom spielen, desto niedriger wird am Ende wohl auch der Speedrun-Rekord ausfallen. Warten wir ab, wie weit es noch nach unten geht.