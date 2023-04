Zelda Tears of the Kingdom: Hori bringt mehrere neue Accessoires für die Nintendo Switch.

Passend zum baldigen Launch von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bringt Hori mehrere neue Produkte für die Nintendo Switch auf den Markt.

Unter anderem könnt ihr mehrere Controller erwarten, wenn ihr euch zum Spiel mit dem passenden Zubehör ausstatten möchtet.

Was veröffentlicht Hori?

In Japan sollen die neuen Accessoires für die Nintendo Switch zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 veröffentlicht werden.

Für den europäischen Markt sind sie bisher noch nicht angekündigt worden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird das noch passieren.

In Japan werden jedenfalls erst einmal ein Standfuß für die Nintendo Switch, eine große Tasche, eine mittelgroße Tasche, ein Split Pad Pro und ein Split Pad Compact veröffentlicht. Hier seht ihr alles auf einem Bild:

So sieht die Produktreihe aus.

Sobald Hori die Produkte für den europäischen Markt ankündigt, werden wir euch natürlich darüber informieren.

