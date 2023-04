Zelda Tears of the Kingdom: Wo beginnt Links Abenteuer? Nintendo verrät neues Detail.

In wenigen Wochen erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch.

Ein neues Detail zum Anfang von Links neuestem Abenteuer kommt nun von der offiziellen Zelda-Webseite.

Wo beginnt alles?

Auf der Seite nennt man euch den Ort, an dem Tears of the Kingdom beginnt. Was vielleicht nicht allzu überraschend kommen mag, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall gibt’s dazu eine Spoilerwarnung, sofern ihr das nicht wissen möchtet.

Bereit? Okay. Der Seite zufolge beginnt Links Reise "auf einer der vielen geheimnisvollen Inseln, die plötzlich am Himmel über Hyrule aufgetaucht sind".

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Alles in allem heißt es: "Link beginnt seine Reise auf einer der vielen geheimnisvollen, schwebenden Inseln, die plötzlich am Himmel über Hyrule aufgetaucht sind. Dort muss sich unser Held neue Fähigkeiten aneignen, bevor er in die Welt an der Oberfläche zurückkehren und sein episches Abenteuer beginnen kann."

Wie gesagt, angesichts dessen, dass die schwebenden Inseln schon immer eine prominente Rolle in den Trailern spielten, kommt das womöglich nicht ganz überraschend.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So kann Nintendo auch direkt eine der größten Neuerungen der Fortsetzung, nämlich die schwebenden Inseln selbst, in den Fokus rücken.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.