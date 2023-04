Aufgepasst, hier ist der finale Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom!

Bald ist der Tag gekommen, an dem ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf eurer Nintendo Switch spielen könnt.

Noch knapp einen Monat dauert es und die heiße Phase vor dem Release läutet Nintendo nun mit dem finalen Trailer ein.

3 Minuten als Vorgeschmack

Der finale Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom wurde am Nachmittag veröffentlicht und ist knapp drei Minuten lang.

Mit ihm bekommt ihr noch einmal weitere Einblicke in die Fortsetzung und darin, worum es geht, welche neuen Fähigkeiten Link hat und was euch alles erwartet.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingom:

Seid ihr bereit? Hier ist der Trailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten