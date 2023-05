Zelda Tears of the Kingdom schlägt ein wie eine Bombe: 10 Millionen Verkäufe in 3 Tagen.

Es hat sich abgezeichnet, aber jetzt ist es auch offiziell: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schlägt ein wie eine Bombe.

Wie Nintendo am Nachmittag mitteilte, wurden in den ersten drei Tagen weltweit mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft.

Rekorde gebrochen

"Dieser Erfolg beschert Links neuem Abenteuer den erfolgreichsten Start in der The-Legend-of-Zelda-Geschichte sowie den Titel des am schnellsten verkauften Nintendo-Spiels in Europa und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) überhaupt", heißt es.

"Dieser Rekordstart zeigt, dass Nintendo Switch auch in ihrem siebten Jahr ein starkes Momentum beibehält", sagt Stephan Bole, Präsident von Nintendo of Europe. "Wir sind enorm dankbar für die Unterstützung der Fans und freuen uns sehr auf ihre Abenteuer und Kreationen in Hyrule."

Insgesamt hat sich die Zelda-Reihe weltweit bis März 2023 mehr als 130 Millionen Mal verkauft. Durch Tears of the Kingdom dürften da noch einige Exemplare hinzukommen.

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom hat sich in den ersten drei Tagen weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Damit ist es das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Reihe. Vielen Dank an alle, die bereits in Links neues Abenteuer gestartet sind! pic.twitter.com/jpzmhSYDrF — Nintendo DE (@NintendoDE) May 17, 2023

