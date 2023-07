Zelda Tears of the Kingdom: Spieler baut die perfekte Meisterhand aus Smash Bros nach.

Wie sieht es so mit euren Konstruktionen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aus?

Baut ihr schöne Dinge? Komplexe Sachen? Oder konzentriert ihr euch doch mehr auf die Basics? Zu den Basics zählt das hier definitiv nicht.

Eine Handvoll Schlagkraft

Ein Spieler hat kurzerhand die Meisterhand nachgebaut, die ihr als Bossgegner aus den Smash-Bros-Spielen kennt.

In Tears of the Kingdom ist es im Grunde auch nicht mehr als eine schwebende Hand. Aber eine, die ordentlich Schaden austeilen kann.

Raketen, Laser und Finger attackieren euch hier, wie ihr in dem Video sehen könnt. Da möchte man nicht unbedingt im Weg stehen.

Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Kreation dieser Art sein, die wir zu Gesicht bekommen.

