Zelda Tears of the Kingdom: Spieler bauen Hühnerfallen, um leicht an Eier zu gelangen.

Na, seid ihr auf der Suche nach Eiern in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Falls ja, solltet ihr weiterlesen.

Die Hühner, einer der schlimmsten Feinde der gesamten Zelda-Reihe, sind das neueste Ziel der Fans in Tears of the Kingdom.

Eier ohne Ende

Wenn ihr Zelda kennt, wisst ihr ja, was passiert, wenn ihr euch entscheidet, auf ein Huhn einzuprügeln. In diesem Fall könnt ihr das zu eurem Vorteil ausnutzen.

Twitter-User Zakuya_Botw hat etwa eine Konstruktion erstellt, die… sagen wir mal recht professionell wirkt und sich um die Hühner kümmert. Das Ergebnis sind jede Menge Eier, die diese fallen lassen und die ihr dann einsammelt.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Auch eine weitere Konstruktion von Reddit-User MellowMars540 geht in diese Richtung und ist darauf ausgelegt, möglichst viele Eier zu generieren.

Indes seid ihr selbst natürlich gut gesichert und außerhalb der Gefahrenzone. Ihr müsst nur die Eier einsammeln:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Habt ihr euch auch schon mit den Hühnern in Tears of the Kingdom beschäftigt oder lasst ihr lieber die Finger von ihnen?

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten