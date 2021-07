Fortnite Season 7: Alien Ei finden und markieren - so geht's

Die Invasion der Aliens auf der Fortnite Insel schreitet immer weiter voran und auch die Fauna macht sich mittlerweile breit. An zahlreichen Stellen auf der Season 7 Map gibt es Alien Eier, aus denen die Alien-Parasiten schlüpfen. Wenn ihr die Vorteile eines Parasiten nutzen wollt, ist es am besten, wenn ihr euch ein Alien Ei sucht und euch infizieren lasst. Es kann aber auch sein, dass ihr ein Ei benötigt, um eine Aufgabe wie Markiere ein Alien-Ei aus Fortnite Season 7 Woche 7 zu erledigen. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, wo ihr überall Alien-Eier auf der Karte finden könnt.

Fortnite Season 7: Alien Ei finden und markieren Inhalt:

Wahrscheinlich habt ihr schon bemerkt, dass mit Fortnite Update 17.20 auch die Alien-Population auf der Insel wieder ein Stück zugenommen hat. Das gilt auch für die Alien-Eier, die nun mehr oder weniger überall auf der Karte vorkommen. Die mit Abstand größte Ansammlung findet ihr bei der Antischwerkraftzonen in Holly Hatchery, doch es gibt auch in Lazy Lake, in Craggy Cliffs, Hydro 16, dem Durrr Burger-Restaurant und vielen weiteren Orten einige Exemplare. Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte einmal alle Orte markiert, an denen ihr Alien-Eier finden könnt.

Fortnite: Markiere ein Alien-Ei - so löst ihr die Aufgabe am schnellsten

Grundsätzlich könnt ihr die Aufgabe bei jedem der markierten Orte auf der Karte oben lösen, doch es gibt ein paar Stellen, die sich besonders gut dafür eignen, da hier entweder wenig Spieler landen oder garantiert immer Alien-Eier zu finden sind. Wir empfehlen euch für diese Aufgabe mal wieder das gute, alte Durrr Burger-Restaurant am westlichen Rand der Weeping Woods. Wieso genau hier? Ganz einfach: Im Keller der Burgerkette spawnen in jeder Runde garantiert vier Eier. Davon schlüpfen zwar zwei recht schnell zu Beginn einer Runde, doch die anderen beiden bleiben erhalten und lassen sich leicht markieren.

Fortnite Season 7: Im Keller des Durrr Burger-Restaurants findet ihr immer ein Alien-Ei.

Davon abgesehen landen beim Durrr Burger nicht allzu viele Spieler und es gibt hier jede Menge Loot sowie ein UFO, um schnell zu einem anderen Ort zu gelangen. Es ist also alles vorhanden, um die Aufgabe schnell zu lösen und anschließend erfolgreich die Runde zu bestreiten. Ach ja: Falls ihr neu in Fortnite seid und nicht wisst, wie ihr ein Ei markieren sollt, schaut einmal hier vorbei: So könnt ihr in Fortnite Gegenstände markieren. Als Belohnung erwarten euch am Ende weitere 30.000 Erfahrungspunkte für den Battle Pass.

