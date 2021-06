Der neue legendäre Auftrag in Fortnite Season 7 Woche 2 ist im Spiel und nachdem ihr bereits einen versteckten Postkasten gefunden habt, sollt ihr nun in Phase Zwei auf einen Körperscanner steigen. Wie so ein Gerät aussieht und wo ihr Körperscanner auf der Season 7 Map finden könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Steige auf einen Körperscanner Inhalt: