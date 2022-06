Diablo Immortal auf PC: Alles zum Release, Download, Anforderungen und der Beta

Während Diablo Immortal bereits vor dem eigentlichen Startschuss auf die Android- und iOS-Spieler gespielt werden kann, kommt Diablo Immortal auf PC zum geplanten Diablo Immortal Release heraus – und zwar vorläufig noch als Beta. Die PC-Version bietet ein paar Vorteile wie eine Ultra-Grafik, einen wesentlich größeren Bildschirm / TV, bequemere Steuerung via Controller oder Tastatur / Maus und einen niemals endenden Akku, der obendrein die Finger nicht schwitzen lässt (solange es keinen Stromausfall gibt). Nachfolgend erfahrt ihr, wann genau der Diablo Immortal PC Release in Deutschland erfolgt, wie ihr Diablo Immortal auf PC downloaden und installieren könnt und welchen Systemanforderungen eure Hardware erfüllen sollte.

Diablo Immortal PC: Release Date und Uhrzeit

Diablo Immortal auf PC kommt in Deutschland am Donnerstag, dem 02. Juni 2022 um 19:00 Uhr. Ihr könnt bereits jetzt den Preload via Battle.net anwerfen, wenn ihr pünktlich zum Startschuss ins Abenteuer starten wollt.