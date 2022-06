Diablo Immortal nicht kompatibel mit Samsung Galaxy & Xiaomi Mi / Redmi - Warum manche Handys streiken

Gehört ihr auch zu denjenigen, denen die Installation von Diablo Immortal überhaupt nicht im App-Store angeboten wird oder deren schw…teures Handy bei der Installation den netten Hinweis "Dein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel" ausspuckt? Nun, damit seid ihr derzeit nicht allein – vor allem nicht, wenn ihr ein neues Samsung Galaxy oder Xiaomi Mi Smartphone habt, das die Hardware-Anforderungen von Diablo Immortal eigentlich locker erfüllt, sich aber dennoch weigert. Was wir darüber wissen, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Diablo Immortal nicht kompatibel Inhalt:

Diablo Immortal funktioniert nicht auf Samsung Galaxy Handys

Habt ihr ein Samsung Galaxy Smartphone und könnt Diablo Immortal trotz der moderaten Hardware-Anforderungen nicht installieren und spielen, liegt das nicht etwa daran, dass sich die Liste der kompatiblen Geräte oder die Mindestanforderungen an die Hardware geändert hat. Euer Handy ist (nach dem, was bislang bekannt ist) nicht das Problem. Stattdessen hängt das ganze offensichtlich mit den Exynos-Chipsätzen zusammen, die in den neuen Galaxy Smartphones stecken.

Schon kurz nach dem Startschuss von Diablo Immortal meldeten viele Spieler Glitches, Bugs und Grafikfehler, die das Spiel mehr oder weniger unspielbar machen. Blizzard hat darauf schnell reagiert, was allerdings in der drastischen Maßnahme endete, dass Diablo Immortal vorerst für eine Reihe von Samsung Galaxy-Handys mit Exynos-Chipsätzen nicht zum Download angeboten wird oder ihr die App nicht installieren könnt. Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben, allerdings wurde bislang kein Zeitrahmen für ein Fix genannt (hoffentlich noch vor dem Wochenende).

Besitzt ihr eines der nachfolgend aufgeführten Samsung Galaxy Handys, seid ihr höchstwahrscheinlich von dem Problem betroffen. Leider könnt ihr selbst nicht viel dagegen machen. Theoretisch könntet ihr die APK herunterladen und auf gerootete Geräte prügeln, doch dann hättet ihr immer noch mit extremen Grafikfehlern und anderen Problemen zu kämpfen. Warten und darauf hoffen, dass Blizzard das Problem mit den Exynos-Chipsätzen auf die Reihe bekommt, ist derzeit die beste und lästigste Option.

Folgende Samsung Galaxy Handy sind betroffen: