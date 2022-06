FIFA 22: Serie A TOTS Leak zeigt Spieler – Immobile, Vlahovic und Leao gehören dazu

Diesen Freitag (3. Juni 2022) veröffentlicht EA Sports das FIFA 22 : Serie A TOTS , das – ähnlich dem französischen Team – zwar zu "Big 5" der Fußballligen gehört, jedoch nicht durch einen vorangegangenen Vote von Spielern gewählt, sondern direkt von EA Sports bestimmt. Dank einiger Leaks wissen wir bereits, welche italienischen Starspieler im Serie A Team of the Season stecken und dass sich das Kader durchaus sehen lassen kann. Nachfolgend zeigen wir euch die geleakten Spieler und ihre Upgrades. Sobald das offizielle Team von EA Sports veröffentlicht wird, stellen wir euch natürlich die entsprechenden Spieler vor.

FIFA 22 Serie A TOTS Leaks – Diese Spieler sollen dabei sein

Das Serie A Team der Saison kommt zwar erst am Freitag, doch wie schon bei den vorangegangenen Teams, plaudern vertrauenswürdige Leaker wie FutSheriff / CriminalFIFA die Spieler schon vorab aus. Die Werte der Spieler sind jedoch noch nicht offiziell und können sich bis zum eigentlichen Release noch ändern. Ebenfalls unbekannt ist, ob es Upgrades der Gesamtwertung oder auch Verbesserungen von Spezialwerten wie Schwacher Fuß oder Skill geben wird. Da es bislang aber in so gut wie jedem Team ein paar Spezialwerteupgrades gab, gehen wir davon aus, dass es auch beim Team der Italiener so sein wird.

Das FIFA 22 Serie A TOTS erscheint am Freitag, dem 3. Juni 2022 um 19:00 Uhr und ist eine Woche in Packs verfügbar. Die erste italienische Liga gehört natürlich zu den "Big 5", folglich gehören 15 Spieler zum Team. Natürlich kommen neben dem Team auch noch ein paar zusätzliche Spieler per SBCs und Objectives hinzu. Nachfolgend findet ihr alle Serie A TOTS Spieler, die bislang geleakt wurden.

FIFA 22 Serie A TOTS Leak Stürmer

Ciro Immobile

Gesamtwertung: von 90 auf 96

Position: ST

Verein: Lazio Rom (Latium)

Gesamtwertung: von 84 auf 96

Position: ST

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Gesamtwertung: von 89 auf 97

Position: LW (LF)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 88 auf 95

Position: CF (MS)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

FIFA 22 Serie A TOTS Leak Mittelfeldspieler

Sergej Milinkovic-Savic

Gesamtwertung: von 87 auf 93

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Gesamtwertung: von 86 auf 95

Position: CDM (ZDM)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 84 auf 94

Position: CDM (ZDM)

Verein: AC Mailand

FIFA 22 Serie A TOTS Leak Verteidiger

Kalidou Koulibaly

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: CB (IV)

Verein: SSC Neapel

Gesamtwertung: von 87 auf 92

Position: CB (IV)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 89 auf 95

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 86 auf 93

Position: RB (RV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

FIFA 22 Serie A TOTS Leak Torhüter

Mike Maignan

Gesamtwertung: von 86 auf 93

Position: GK (TH)

Verein: AC Mailand

Diese Spieler wurden bislang für das FIFA 22 Serie A TOTS geleakt.

FIFA 22 Serie A TOTS: weitere Spieler via SBC und Objectives

Franck Yannick Kessie

Gesamtwertung: von 86 auf 93

Position: CDM (ZDM)

Verein: AC Mailand

