FIFA 22: Conmebol Libertadores TOTGS bildet mit Alvarez, Benedetto und Torres den Schlussakkord

Mit dem Release des FIFA 22 CONMEBOL Libertadores TOTS sind wir auch schon beim letzten Team of the Season 2022 angekommen. 11 Spieler des wichtigsten südamerikanischen Vereinsfußballwettbewerbs (Copa Libertadores) bilden das Conmebol Libertadores Team of the Season und den Abschluss des Events. Nachfolgend stellen wir euch die von EA Sports ausgewählten Spieler mitsamt ihren Upgrades vor.

FIFA 22 Conmebol Libertadores TOTS Inhalt:

Mehr zum FIFA 22 Team der Saison: