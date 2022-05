FIFA 22: Ligue 1 TOTS Leak zeigt alle Spieler – kommt mit Mbappe, Messi und Neymar

Am Freitag, dem 27. Mai 2022 kommt das offizielle FIFA 22 : Ligue 1 TOTS ins Spiel. Es ist zwar eines der großen Top-Teams, wurde entgegen der vorangegangenen Teams aber nicht durch einen vorangegangenen Vote von den Spielern gewählt, sondern von EA Sports zusammengestellt. Gleichwohl wird es ein Spitzenteam, denn dank Leaks wissen wir bereits, welche 15 Topstars im Ligue 1 Team of the Season stecken. Nachfolgend zeigen wir euch die geleakten Spieler und ihre starken Upgrades. Sobald das offizielle Team von EA Sports veröffentlicht wird, stellen wir euch natürlich die entsprechenden Spieler vor.

FIFA 22 Ligue 1 TOTS Leaks – Diese Spieler sollen dabei sein

Das Ligue 1 Team der Saison erscheint zwar erst am Freitag, doch wie schon zuvor haben vertrauenswürdige Leaker wie FutSheriff / CriminalFIFA bereits jetzt den kompletten Kader geleakt. Die Werte sind allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, verwettet also nicht euer Haus darauf. Auch die Frage, ob es "nur" normale Upgrades der Gesamtwertung gibt, oder ob es auch Verbesserungen von Spezialwerten wie Schwacher Fuß oder Skill geben wird, ist bislang noch offen.

Der FIFA 22 Ligue 1 TOTS erscheint am Freitag, dem 27. Mai 2022 um 19:00 Uhr und ist eine Woche lang in Packs zu finden. Da die erste französische Liga zu den "Big 5" gehört, sind auch hier 15 Spieler dabei – 1 Torwart, 4 Verteidiger, 4 Mittelfeldspieler und 6 Stürmer. Neben dem Team dürften auch wieder ein paar zusätzliche Spieler per via SBCs und Objectives hinzukommen. Nachfolgend findet ihr alle Ligue 1 TOTS Spieler, die bislang geleakt wurden

FIFA 22 Ligue 1 TOTS Leak Stürmer

Kylian Mbappe

Gesamtwertung: von 94 auf 97

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Gesamtwertung: von 94 auf 97

Position: RW (RF)

Verein: Paris Saint-Germain

Neymar Jr

Gesamtwertung: von 93 auf 96

Position: LW (LF)

Verein: Paris Saint-Germain

Wissam Ben Yedder

Gesamtwertung: von 88 auf 95

Position: ST

Verein: AS Monaco

Dimitri Payet

Gesamtwertung: von 87 auf 93

Position: CF (MS)

Verein: Olympique Marseille

Martin Terrier

Gesamtwertung: von 81 auf 92

Position: LW (LF)

Verein: Stade Rennes

FIFA 22 Ligue 1 TOTS Leak Mittelfeldspieler

Lucas Paqueta

Gesamtwertung: von 88 auf 94

Position: CAM (ZOM)

Verein: Olympique Lyon

Aurelien Tchouameni

Gesamtwertung: von 87 auf 94

Position: CDM (ZDM)

Verein: AS Monaco

Seko Fofana

Gesamtwertung: von 89 auf 92

Position: CM (ZM)

Verein: RC Lens

Matteo Guendouzi

Gesamtwertung: von 84 auf 91

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Marseille

FIFA 22 Ligue 1 TOTS Leak Verteidiger

Nuno Mendes

Gesamtwertung: von 90 auf 93

Position: LB (LV)

Verein: Paris Saint-Germain

Marquinhos

Gesamtwertung: von 89 auf 95

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

William Saliba

Gesamtwertung: von 88 auf 91

Position: CB (IV)

Verein: Olympique Marseille

Jonathan Clauss

Gesamtwertung: von 87 auf 90

Position: RWB (RAV)

Verein: RC Lens

FIFA 22 Ligue 1 TOTS Leak Torhüter

Alban Lafont

Gesamtwertung: von 86 auf 92

Position: GK (TH)

Verein: FC Nantes

Das sind alle Spieler des FIFA 22 Ligue 1 TOTS, die laut Leak kommen sollen.

