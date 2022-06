FIFA 22: Ultimate TOTS Leak zeigt alle Spieler – Benzema, Lewandowski und Mbappe bekommen weiteren Auftritt

Das FIFA 22: Team of the Season Event 2022 hat die letzte Woche erreicht und wie üblich, gibt es zum Schluss noch einmal die besten Spieler des Events als Ultimate TOTS. Dank Leaks wissen wir bereits, welche 23 Topspieler es ins Ultimate Team of the Season geschafft haben. Nachfolgend stellen wir euch die geleakten Spieler mit ihren Upgrades vor, die am Freitag, dem 10. Juni 2022 (19:00 Uhr) ins Spiel kommen. Sobald EA Sports das offizielle Team vorstellt, aktualisieren wir die Seite entsprechend.

FIFA 22 Ultimate TOTS Inhalt:

