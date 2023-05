Findet ihr Zelda: Tears of the Kingdom auch so schwer wie diese Spieler?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom besitzt einige Änderungen im Vergleich zu Breath of the Wild. Für einige Spieler haben diese neuen Mechaniken und Elemente der Fortsetzung zu einem erhöhten Schwierigkeitsgrad geführt.

Eine größere Herausforderung für Link?

Tears of the Kingdom soll schwerer sein als Breath of the Wild? Das sagen zumindest einige Spieler im Subreddit des brandneuen Titels. Nutzer B_L_U_2002 schreibt in seinem Beitrag: "Wer liebt noch die Tatsache, dass dieses Spiel viel schwieriger ist als BOTW?"

Den Nutzer habe das Spiel bisher umgehauen. Selbst mit 5 Herzen könne es immer noch passieren, dass er mit einem Schlag getötet werde. Ein anderer Nutzer berichtet davon, dass der in seinen 10 Stunden Spielzeit bereits öfter gestorben sei, als nach 400 Stunden in Breath of the Wild.

"Ich liebe es, dass es schwieriger ist", antwortet ein weiterer Reddit-User. "Breath of the Wild schien manchmal zu einfach zu werden. Ich habe hauptsächlich nur meine Ausdauer aufgefüllt, was die Herausforderung aufrecht erhält, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Schwierigkeit zu groß ist und dass ich vielleicht anfangen sollte, mich auf Herzen zu konzentrieren."

Ein anderer hält zwar die Kämpfe für herausfordernder, dafür findet er die Jump'n'Run-Elemente aufgrund von Links neuen Fähigkeiten deutlich einfacher. Andere weisen auf die Vorgehensweise beim Kampf hin. So sei es laut ihnen dann schwerer, wenn man versuche in Tears of the Kingdom den selben Kampfstil beizubehalten, den man auch schon in BOTW genutzt habe.

Wer erstmal mit den verschiedenen Optionen vertraut ist und die Bastelmöglichkeiten gut ausnutze, habe es in jedem Fall leichter. Auch die vielen automatischen Speicherungen machen euch als Link das Leben leichter.

Wie habt ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bisher wahrgenommen?