Fortnite: Dragon Ball – Alle Aufgaben, Belohnungen, Skins und Stile

Fortnite: Alle Dragon Ball Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht

Kernpunkt des Fortnite x Dragon Ball Events sind natürlich die zugehörigen "Entfessle deine Kraft!"-Aufgaben, die in verschiedene Kategorien unterteilt und im Verlauf der Woche freigeschaltet werden (jeden Tag wird eine neue Kategorie mit fünf bis sieben Aufträgen freigeschaltet). Für absolvierte Challenges erhaltet ihr in der Regel einen bestimmten Betrag an "Stärkelevel", mit denen ihr im Dragon Ball-Spielmenü (klickt in der Lobby auf den Dragon Ball am oberen Bildschirmrand) verschiedene kosmetische Gegenstände freischalten könnt. Bei einigen Meta-Aufgaben bekommt ihr auch einen der sieben Dragon Balls für das Bonusziel. Nachfolgend findet ihr alle Fortnite Dragon Ball Aufgaben und ihre zugehörigen Belohnungen. Ihr könnt ihr bis zum 30. August 2022 um 10:00 Uhr lösen.

Bonusziele

Sammle Dragon Balls, indem du Aufträge abschließt (7)

Belohnung: Fallschirm "Shenlong"

Warmup

Schließe Warmup-Aufträge ab (3)

Belohnung: 1. Dragon Ball

Phase 1 – Öffne Capsule-Corp-Kapseln (2x)

Phase 2 – Sammle Jindujun oder das Kamehame Ha in verschiedenen Matches ein (5x)

Belohnung: 4M Stärkelevel

Phase 2 – Sammle Jindujun oder das Kamehame Ha in verschiedenen Matches ein (5x)

Belohnung: 4M Stärkelevel

Besuche einen bekannten Trainingsort (1x)

Belohnung: 3M Stärkelevel

Belohnung: 3M Stärkelevel

Kaufe einen Gegenstand bei einem Dragon Ball-Verkaufsautomaten (1x)

Belohnung: 2M Stärkelevel

Belohnung: 2M Stärkelevel

Zerstöre Objekte mit einem Kamehame Ha (100)

Belohnung: 5M Stärkelevel

Belohnung: 5M Stärkelevel

Lege Distanz auf einer Jindujun zurück (1.500 Meter)

Belohnung: 5M Stärkelevel

Belohnung: 5M Stärkelevel

Schaue Dragon Ball Super beim Dragon Ball Super Episodenfest (1x)

Belohnung: 2M Stärkelevel

Sparring

Schließe Sparring-Aufträge ab (3)

Belohnung: 2. Dragon Ball

Phase 1 – Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus Battle mit (2x)

Phase 2 – Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus Battle mit (5x)

Phase 3 – Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus Battle mit (10x)

Belohnung: 2M Stärkelevel

Phase 2 – Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus Battle mit (5x)

Phase 3 – Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus Battle mit (10x)

Belohnung: 2M Stärkelevel

Füge in verschiedenen Matches einem Gegner Schaden zu, bevor du selbst Schaden nimmst (3x)

Belohnung: 3M Stärkelevel

Belohnung: 3M Stärkelevel

Füge gegnerischen Spielern Schaden mit dem Kamehame Ha zu (300 Punkte)

Belohnung: 4M Stärkelevel

Belohnung: 4M Stärkelevel

Phase 1 – Gewinne ein Versus Battle (1x)

Phase 2 –

Belohnung: 5M Stärkelevel

Muskelaufbau

Schließe Muskelaufbau-Aufträge ab (3)

Belohnung: 3. Dragon Ball

Belohnung: 3. Dragon Ball

Schiebe große Felsen oder Purzelbäume (500 Meter)

Belohnung: 3M Stärkelevel

Belohnung: 3M Stärkelevel

Zerstöre 10 Objekte mit einem einzigen Kamehame Ha (1x)

Belohnung: 5M Stärkelevel

Belohnung: 5M Stärkelevel

Phase 1 – Zerstöre mit dem Kamehame Ha ein kleines Auto (1x)

Phase 2 – Zerstöre mit dem Kamehame Ha einen großen LKW

Belohnung: 3M Stärkelevel

Phase 2 – Zerstöre mit dem Kamehame Ha einen großen LKW

Belohnung: 3M Stärkelevel

Phase 1 – Füge Gegnern im Verlauf eines Matches Schaden zu (300 Punkte)

Phase 2 – Füge Gegnern im Verlauf eines Matches Schaden zu (600 Punkte)

Phase 3 – Füge Gegnern im Verlauf eines Matches Schaden zu (1.000 Punkte)

Belohnung: 2M Stärkelevel

Beweglichkeitstraining

Verfügbar ab 18. August 2022 um 11:20 Uhr

Dragon Ball Beweglichkeitstraining Aufgaben Leak (Klick mich!) Laut Leak sollen diese Dragon Ball Aufgaben in der Kategorie Beweglichkeitstraining kommen.

Ausdauertraining

Verfügbar ab 19. August 2022 um 11:20 Uhr

Dragon Ball Ausdauertraining Aufgaben Leak (Klick mich!) Laut Leak sollen diese Dragon Ball Aufgaben in der Kategorie Ausdauertraining kommen.

Fokustraining

Verfügbar ab 20. August 2022 um 11:20 Uhr

Dragon Ball Fokustraining Aufgaben Leak (Klick mich!) Laut Leak sollen diese Dragon Ball Aufgaben in der Kategorie Fokustraining kommen.

Regeneration

Verfügbar ab 21. August 2022 um 11:20 Uhr