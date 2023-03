Hier sind 41 neue Screenshots aus Zelda: Tears of the Kingdom

Analog zum neuen Gameplay-Video zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo auch noch 41 neue Screenshots veröffentlicht.

Diese liefern euch passend zum neuen Video einige Aufnahmen direkt daraus. Wenn ihr also zum Beispiel nicht da ganze Video anschauen möchtet, tun es auch die neuen Bilder.

Links neue Fähigkeiten

Die neuen Screenshots verdeutlichen ebenso die neuen Fähigkeiten, über die Link in der Fortsetzung verfügt.

Ihr könnt unter anderem zahlreiche Objekte und Gegenstände miteinander kombinieren, um etwa eure Waffen zu verändern oder Fahrzeuge zu erschaffen.

Hier seht ihr die neuen Bilder:

Abseits des neuen Materials hat Nintendo auch eine neue Nintendo Switch im Design von Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt. Diese erscheint Ende April.

Zeitgleich mit dem Spiel werden noch ein Pro Controller sowie eine Tragetasche im Zelda-Look veröffentlicht.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.

