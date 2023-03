Zelda Tears of the Kingdom: Neue Art von Gameplay lässt euch anscheinend die Welt verändern.

Zelda-Produzent Eiji Aonuma feierte vergangene Woche seinen 60. Geburtstag und war anlässlich dessen auch bei den Famitsu Game Awards zu Gast.

Dort erhielt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine Auszeichnung für das am meisten erwartete Spiel, während seiner Dankesrede sprach Aonuma kurz über den Titel.

Die Welt verändern

Nach Angaben einer Übersetzung von Genki_JPN klingt es so, als könntet ihr die Spielwelt in Tears of the Kingdom verändern.

"In der Fortsetzung, Tears of the Kingdom, wird die Fantasie der Spielers mit neuem Gameplay gefüllt, das Veränderungen in der Spielwelt mit sich bringt…", sagte er demnach.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Anschließend fügte er hinzu, dass er hoffe, die Leute würden davon "angenehm überrascht" sein, Hyrule in diesem "unbekannten" Zustand zu erforschen.

Bisherige Trailer hatten angedeutet, dass Link die Möglichkeit hat, verschiedene Fahrzeuge in Tears of the Kingdom herzustellen. Wir können wohl sicher sein, dass noch längst nicht alle Geheimnisse zur Fortsetzung gelüftet wurden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten