Neues Switch-Modell zu Zelda: Tears of the Kingdom vorgestellt - So sieht es aus!

Nintendo hat ein brandneues Modell der Nintendo Switch angekündigt.

Dabei handelt es sich um eine Sonderedition, die anlässlich der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint.

Wie sieht die neue Edition aus?

Die Nintendo Switch im Look von Zelda: Tears of the Kingdom kommt mit einem speziellen Design daher.

Unter anderem sehen wir ein Dock und die Joy-Cons in einem Zelda-Design, auch die Rückseite der Konsole wurde dahingehend gestaltet.

Zuletzt hatte es wiederholt Gerüchte um ein Nintendo-Switch-Modell zum Spiel gegeben. Bestätigt wurde das neue Modell heute im Rahmen eines neuen Gameplay-Videos. Aber: Das Spiel selbst ist bei dieser Edition nicht enthalten!

Hier einige Bilder dazu:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Das neue Switch-Modell, übrigens inklusive OLED-Bildschirm, ist wiederum ab dem 28. April 2023 verfügbar.

Am 12. Mai 2023 erscheinen obendrein ein neuer Switch Pro Controller sowie eine Nintenbdo-Switch-Tasche im passenden Design.

