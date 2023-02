Lies of P hat jetzt einen Release-Monat: So lange müsst ihr noch warten.

Für das Soulslike Lies of P wurde nun zumindest mal ein Release-Monat bekannt gegeben.

Das Spiel, in dem Pinocchio die Hauptrolle spielt, soll im August 2023 erscheinen.

Noch kein konkreter Termin

Ein taggenaues Veröffentlichungsdatum steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

Wie erwähnt, spielt ihr Pinocchio in einem düsteren Gothic-Setting, das euch in die Stadt Krat führt.

Hier sucht ihr wiederum nach Geppetto, um von ihm mehr über eure Erschaffung zu erfahren.

In Kämpfen nehmt ihr es mit mechanischen Feinden auf und nutzt selbst verschiedene Fähigkeiten mithilfe von Pinocchios mechanischen Armen.

Erscheinen soll Lies of P für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Zum Launch kommt das Spiel auch in den Xbox Game Pass.